误将旭日旗当日本国旗 中国一高校学生被要求检讨

中国南京师范大学一场国际文化展示活动中，一位负责日本展位的学生误将“旭日旗”当成日本国旗展出，此事受到中国网友的批评。

据澎湃新闻报道，南京师范大学就该事件声明说，经过深入调查发现，该校11月14日举行的学生国际文化展示活动中，一位负责日本展位的学生，为展示日本文化，从网上查找关于日本元素的图片时，将“旭日旗”当成是日本国旗下载打印挂出，被其他同学拍照上网。

学校说，活动主办方发现展位图片问题后，该学生立即撤下图片并在网上进行了认错和道歉。据查，引发舆情的关键在于负责日本展位的该同学将“旭日旗”当成是日本国旗。事发后，学校责成学院对该同学进行了严肃的批评教育，并要求学院和同学深刻反思检讨。

南京师范大学表示，此事的发生，暴露出学校在学生日常思想政治教育中存在薄弱环节，对校园文化活动的管理和指导方面存在不足之处。学校将就此次事件深刻反省，坚决避免类似问题再次发生。

对此有中国网友批评说：“一个大学生不知道日本国旗长啥样？匪夷所思！”“在南京出现这种事，不应该啊。”“在南京，还是师范学校，出这种事？如果不是故意的，那学校的历史教育缺位到何等程度！”

旭日旗曾是旧日本军使用的旗帜，故有时被日本于二次世界大战期间曾侵略的地区视为冒犯性的图案和日本军国主义的象征意义，在中国和朝鲜半岛，因二战期间的日军战争罪行，旭日旗受到当地的批判和抵制，特别是策动战争暴行的日本陆军，被解散后亦因此被禁止悬挂此军旗。