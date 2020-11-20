台下周开建新潜艇 官员：料可压制大陆潜舰扩张

台湾潜舰原型舰订于24日举行开工典礼，该潜舰筹建计划总金额达到493亿6170万元（新台币，23.23亿新元），将搭配美国售台的MK-48 Mod6 AT重型鱼雷。台湾媒体报道说，该潜舰以潜制潜战力足以压制大陆威胁。

据《自由时报》报道，台湾制造的潜舰原型舰开工典礼已敲定在本月24日举行，军方官员今天（20日）指出，原型舰依计划预定在2024年交给海军进行各项测试，若一切顺利将可于2025年正式服役，台造潜舰将搭配美国售台的MK-48 Mod6 AT重型鱼雷，可说是如虎添翼，以潜制潜战力足以压制大陆军队威胁。

官员指出，大陆军队反潜机今年频繁进出台湾西南空域，应在与大陆潜舰积极在台湾西南海域活动有关，加上大陆军队投入巨资在潜舰战力的更新上，未来势必更加威胁台湾及亚太地区，台造潜舰搭配美制重型鱼雷，预料将可有效遏止大陆军队潜舰的扩张活动。

潜舰台造原型舰筹建计划，总金额达到493亿6170万元，全案预计在2025年完成。根据军方规划，原型舰预计最快可于2024年第三季下水，2025年交舰给海军进行各项测试，在符合及达到海军作战需求目标下，届时即可启动新一阶段台造潜舰的量产型建造作业。

军方官员指出，潜舰台造原型舰使用的是台造高效能电池，并未采用部分国家使用的AIP绝气推进系统，不只是静音效果佳，体积及重量都比过去潜舰使用的电池来的小及轻，也是此次潜舰台造的重点项目之一。

在重要的武器系统搭配上，官员说，台造潜舰将搭配美国售台的MK-48 Mod6 AT重型鱼雷，MK-48 Mod6 AT重型鱼雷的最高时速达到55节（约达101公里／小时） ，最大续航力在时速40节的状态下可达50公里。与剑龙级潜舰现役使用的德制SUT重型鱼雷相较，这型重型鱼雷在导引及机动性能上都超过SUT鱼雷，最高时速比SUT鱼雷快60％，最大射程也远25％。

官员说，配合潜舰台造原型舰的建造期程，以及未来进入量产型潜舰建造生产，潜舰配备重型鱼雷的需求数量还会再增加，预期将会向美方提出增购的需求。

MK-48 Mod6 AT重型鱼雷的射程、航速、导引系统，比海军现役老旧SUT鱼雷有相当大的优势，也是美国海军现役装备，武器有效性和战备能量都得以确保。美国国防厂商生产的MK-48鱼雷家族，对后续衍生型的性能持续优化，使得MK-48 Mod6 AT鱼雷发射后音讯获得有效压抑，被攻击的舰艇更难先期察觉与反应。

至于开工典礼，据报道台湾总统蔡英文将进行主持工作，历任海军256潜舰战队长丶潜舰舰长，以及参与潜舰原型舰建造丶提供各项装备零组件的台湾及国际厂商代表都将与会参加。由台船具名发出的邀请函上，还亮出了包括鱼雷管丶弹舱丶声纳等潜舰部位的结构示意图。