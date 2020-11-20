调查：中国人积极情绪高涨 美国人悲伤情绪激增

美国民调公司“盖洛普”（Gallup）调查显示，中国受访者的“积极情绪体验指数”在全世界位居前列，中国还是“全球负面经历最少”的国家之一。在过去一年里，美国人的悲伤情绪大幅度上升。

据环球网报道，盖洛普发布2020年度全球情绪状况调查报告， 这展示了该公司对全球民众情绪的最新调查结果。报告称，2019年，盖洛普向世界140多个国家和地区的超过175000名成年人发放并回收问卷，询问受访者在受访前一天有无多次微笑或大笑，是否觉得受到尊重，是否有足够休息，是否感到愤怒、悲伤、压力大及焦虑等情绪。

调查显示，以巴拿马为首的一些拉丁美洲国家2019年积极情绪指数最高，均在80以上。除拉丁美洲这些国家以外，积极情绪指数最高的国家还有印度尼西亚、中国和丹麦。在盖洛普“全球情绪最积极国家”的排行榜上，中国以积极情绪指数81的数据位居前10名。

数据还显示，疫情暴发之前，世界上许多国家的民众已进入了“高度负面”的状态。

至于美国人，调查显示今年美国人的悲伤情绪比过去10年的大多数时候都要多。超过四分之一（27%）的美国人表示自己在这一年“经历了很多悲伤”。

盖洛普发布的一张名为“美国人悲伤情绪日益高涨”的数据图显示，2018年和2019年，美国人的悲伤情绪指数分别为21和23，然而在2020年，该指数已飙升高达27。

不仅是悲伤情绪，今年美国人的负面经历指数也从去年的30上升到今年的32。相反，基于最新数据，中国2019年的负面经历指数仅为19，是“全球负面经历最少”的国家之一。