中国四省更换“一把手”

中国四个省份今天一起更换“一把手”。吉林省长景俊海接替巴音朝鲁出任中共吉林省委书记，湖南省长许达哲接替杜家毫出任中共湖南省委书记，贵州省长谌贻琴接替孙志刚出任中共贵州省委书记，云南省长阮成发接替陈豪出任中共云南省委书记。

分析人士指出，这波省级大员人事变动的共同点是，四名卸任的省委书记都已跨过65周岁正部级大员退休的年龄线，四省也都是由省长接任省委书记。而四名新任省委书记中，谌贻琴占有性别优势、景俊海尚有年龄优势，许达哲已年满64岁，阮成发也年过63岁，两人在仕途上更进一步的可能性较小，应是高层为2022年中共二十大换届作出的过渡性安排。

四名卸任的省委书记中，蒙古族干部巴音朝鲁和陈豪曾在中共总书记习近平领导下工作。巴音朝鲁出身共青团系统，本世纪初担任中共浙江省委常委、宁波市委书记时，习近平时任中共浙江省委书记。2007年，习近平调任中共上海市委书记，陈豪时任上海市人大副主任、市总工会主席。

巴音朝鲁上月刚满65周岁，昨天与65岁的杜家毫、66岁的陈豪和孙志刚同时退居二线。

按照惯例，退居二线的中共省委书记大多会去全国人大各个委员会任职。

新任四名省委书记中，61岁的谌贻琴是目前中共唯一的女性省委书记，也是中国改革开放后第三位女性省委书记。前两位分别是上世纪80年代担任江西省委书记的万绍芬，以及曾任福建省委书记、天津市委书记的现任中共政治局委员、国务院副总理孙春兰。

1997年中共十五大后，中共历届政治局都有一名女性成员，分别是担任过副总理的吴仪、刘延东和孙春兰。目前，孙春兰已年满70周岁，预计将在中共二十大后退休。作为继孙春兰后的又一名女性省委书记，谌贻琴将成为中共下届政治局委员的热门人选。

吉林省委书记景俊海今年60岁，曾长期在陕西省工作。2008年后，景俊海先后担任陕西省副省长，中共陕西省委常委、宣传部长，中宣部副部长、北京市委副书记，2018年出任吉林省长，属于近几年升迁较快的政坛新秀。

2008年景俊海从西安高新区管委会主任升任陕西省副省长，离不开时任中共陕西省委书记赵乐际的提携。2012年中共十八大后，赵乐际出任政治局委员、中组部长，现任中共政治局常委、中纪委书记。

许达哲出身航天系统，曾任中国航天科工集团公司总经理，工信部副部长，国家航天局局长，2016年出任湖南省省长。阮成发曾长期在湖北省工作，担任过中共武汉市委书记，2016年出任云南省长。

从年龄上看，升任省委书记或将是许达哲、阮成发两人仕途的最高点。