台美经济对话开幕 签署备忘录深化经济合作

台美经济繁荣伙伴对话昨晚（20日）登场，美台官员签署后续将持续对话的了解备忘录（MOU）。

据台湾《联合报》报道，台湾经济部政务次长陈正祺日前率团至美国华府，行政院政务委员邓振中、经济部长王美花在台湾同步以视讯会议出席。

美国方面则由国务院主管经济成长、能源及环境事务的次卿克拉奇（Keith Krach）率团出席。

在对话开幕式中，台驻美代表处萧美琴与与美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺（Ingrid Larson）签署一项备忘录，为持续进行“台美经济繁荣伙伴对话”以建立更深化与更全面性的经济合作关系奠定基础。

除了签署备忘录，后续双方就全球健康安全、科学与科技、供应链重组、投资审查、基础建设及能源、5G等议题进行讨论。

台湾总统蔡英文在今年8月28日宣布开放美猪和美牛进口台湾，解除这项贸易限制；美国务院亚太助卿史达伟8月31日宣布，美国和台湾将举办一场“经济与商业对话”，并由克拉奇主持。

此前台湾方面不少人期待，克拉奇9月17日到19日访台弔唁前总统李登辉，也能举行这场对话，最后并未实现。

台湾经济部表示，克拉奇访台期间，双方就台美经济方面的议题分享彼此政策作法，并为正式的对话会议作準备；这次对话不仅象征台美经济合作互利双赢，更彰显台美在全球经济战略伙伴关系下，将可结合彼此优势，进行更紧密、更全面的合作。



