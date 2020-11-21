英驻重庆总领事救人 获五万人民币奖金捐慈善

英国驻重庆总领事史云森日前在重庆游玩时勇救不慎落水的中国女大学生，受到媒体广泛关注和中国民众“点赞”，重庆市见义勇为基金会昨天（20日）奖励史云森人民币五万元（约1万零235新元），史云森则决定将全部奖金捐给重庆慈善机构。中国外长王毅也致信英国驻华大使吴若兰，对史云森表示感谢。

据澎湃新闻报道，重庆市见义勇为基金会昨天决定授予史云森“重庆市见义勇为特别奖”，并奖励人民币五万元。

史云森对此表示，这几天收到了来自广大中国人民的很多善意的留言和肯定。他很荣幸接受这个奖项，“将于下周在重庆举行的英国驻重庆总领事馆成立20周年庆祝酒会上，将全部奖金捐给一家重庆的慈善机构。中英人民友谊长存！”

史云森说，他将在任上促进双方的贸易、人文交流，同时加深和拓展政府对话，向英国人民讲述西南人民的故事，也将向西南人民讲述英国人民的故事，加深双方互相了解。

他还说，将促进更多的英国企业与重庆等西南城市在医疗、教育、新能源汽车等领域展开合作，他也欢迎更多的企业能够去英国看看。

61岁的史云森本月16日正式出任英国驻重庆总领事馆总领事一职。11月14日，他在重庆中山古镇游玩时救起一名不慎掉入水中女子，引发广泛关注。

中国外交部发言人赵立坚17日对此表示：“这种见义勇为的举动值得赞扬。我要给他点个大大的赞。”

另据中国外交部网站消息，中国国务委员兼外长王毅日前致信英国驻华大使吴若兰，对史云森见义勇为救起一名落水中国女大学生表示感谢。

王毅表示，史云森总领事这一好人好事得到媒体广泛关注和中国民众“点赞”，请吴若兰大使向史云森总领事转达中国外交部及他本人的谢意。

王毅还说，希望双方继续为推动中英关系发展，增进两国民间友好作出积极努力。

