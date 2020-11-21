中联办：坚决支持港警国安处依法查处港中大非法集会

香港中文大学因应冠病疫情取消把毕业礼改为网上举行，多名毕业生自发在校园内游行。校方随后就事件报警，香港警务处国家安全处前天已接手处理并展开调查。国安处人员下午前往中大进行搜证，并在图书馆等地点调查。中联办发言人指出，坚决支持特区国家安全机构采取果断措施，迅速侦办案件，依法作出处理。

根据《星岛日报》报道，中联办发言人昨天表示，有人借口不满香港中文大学因应防疫需要将实体毕业典礼改为网上举行，未经申请在校园内发起近百人的游行集会。期间，少数人随处涂污、损坏财物，涉嫌刑事毁坏，更有人高喊“港独”口号，展示“光复香港、时代革命”、“香港独立”等标语和旗帜，气焰嚣张。

发言人重申，坚决支持特区国家安全机构采取果断措施，迅速侦办案件，依法作出处理。

发言人还说，对中大逾万名应届毕业生来説，毕业典礼是一生中庄严神圣的时刻，但参与闹事近百人的粗暴行为，不仅违反政府限聚令，玷污美丽校园，也严重亵渎绝大多数毕业生及亲友的感情。这些人公然制造撕裂、宣扬“港独”，已经涉嫌违反香港国安法，对此予以强烈谴责。

发言人强调，大学校园本是育才修学之地，不能成为违法闹事之所。香港国安法颁布实施后，历时一年的动荡局面和市民安全受威胁的情况初步得以好转，校园也刚能放下一张平静的书桌，市民期盼能集中精力稳控疫情、恢复经济、纾解民困，此时极少数人为了险恶政治图谋，蛊惑学生闹事是极不得人心。

香港教育局前天也谴责有人破坏校园安宁及公物，涉嫌干犯违法行为，并表明将按其既定机制，处理有损大学声誉行为的做法。警方前天则指，对于有人在大学校园内公然违反《香港国安法》及进行刑事毁坏，警方高度重视，并予以严厉谴责。警务处国家安全处已接手处理并展开调查。