中国驻英使馆发言人强烈谴责“五眼联盟”涉港言论

中国驻英国大使馆发言人前天表示，英国及美国、澳大利亚、加拿大、新西兰“五眼联盟”外长发表联合声明，要求中国政府重新考虑针对香港立法会议员的行动，此举无端诋毁中国全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格决定，肆意抹黑中国政府对港政策，公然插手香港事务、干涉中国内政，中方对此表示坚决反对并予以强烈谴责。

根据新华社报道，发言人在回答相关提问时说，香港特区立法会议员资格问题涉及全国人大常委会有关决定、基本法和香港国安法条文的理解和落实，特区政府不能自行解决。全国人大常委会作为中国最高国家权力机关常设机关，从中央层面对有关宪制性问题作出决定，合理合法合宪，不容污蔑抹黑。

发言人表示，公职人员特别是掌握立法权的议员拥护本国宪制性法律、效忠祖国，是各国基本政治伦理。通过立法建立宣誓效忠制度、明确议员资格、确保议员的国家认同和政治忠诚，是国际通行之举。世界上没有任何国家会允许地方议会议员勾结外国势力、颠覆政权、分裂国家，中国也不例外。中国全国人大常委会有关决定是坚持和完善“一国两制”制度体系、落实基本法和香港国安法有关规定的必然要求和正当之举，不会损害而只会加强香港特区高度自治和港人权利自由。

发言人说，英国等少数国家一再借《中英联合声明》指责中国违反国际义务，这是完全错误的。《中英联合声明》的核心要义是确保中国收回香港，其中没有一个字、一个条款规定英国在香港回归后对香港承担任何责任。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。任何外国无权借口《中英联合声明》干预香港事务、干涉中国内政。

发言人还说，中方敦促英国等少数国家摒弃冷战思维和双重标准，停止拼凑反华小团伙，停止干涉香港事务和中国内政。中国维护香港长期繁荣稳定的决心坚定不移，捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。任何损害中国主权、安全、发展利益的图谋都注定失败。

