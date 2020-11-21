中消协评双11直播负面信息 点名汪涵、李佳琦和李雪琴

中消协昨天发布的“双 11”消费维权舆情分析报告显示，观看人数吹牛、销售数据“ 注水”等“影响力”指标的造假，已经形成一条产业链。同时，恶意刷单、花式踢馆、虚假举报等同业竞争也污染了直播生态。

根据“中国消费者协会”官网消息，中消协在列举典型案例时，还特别点出汪涵直播带货翻车疑云、李雪琴亲历直播带货造假、李佳琦直播间“买完不让换”等典型案例。

文章说，化身“双节棍”的2020年“双11”不负市场厚望、释放惊人潜力。

中国国家邮政局和央行数据显示说明，“史上最长”网购节彰显出中国消费启动国际生产引擎、带动全球经济共振的强劲势头；“全球最大”消费季见证了新发展格局下中国市场为国内国际双循环持续赋能的崭新活力。

同时，也列出了今年“双11”促销活动期间消费负面信息主要集中在直播带货、不合理规则两个方面。其中，明星直播圈粉热刷单售假频“翻车”包括数据流量造假、 售后服务无人买单，并点名明星汪涵、李雪琴、李佳琦等人。

文章引述此前报道，称网络中流传的朋友圈截图显示，汪涵在本月6日的“顺德专场直播”中，有商家缴纳10万元（人民币，下同，约2万新元）开播费后，当天成交1323台，退款1012台，退款率高达76.4%。而且其他商家也有类似遭遇，导致店铺收到了平台虚假交易警告。

不过，针对汪涵疑似“刷单”行为，汪涵签约方银河众星回应称 “这是假的”，公司没有任何虚构数据或购买流量的行为，只是帮该电商平台账号做一次直播执行，没有必要去刷单，这次刷单后退单具有恶意攻击特征。目前平台方正在介入调查，具体攻击源头还未查清。

文章还提到，当红脱口秀演员李雪琴与杨天真等被邀嘉宾在某平台参与了一场直播活动，这场主要销售数码产品的带货直播，最终在 311 万人群的围观和粉丝对李雪琴依依不舍的道别中结束。

但李雪琴或许不知道，和她互动的大部分都是虚假的机器人粉丝。一位全程参与此次直播的工作人员透露，当天结束时的311万观众中，只有不到11万真实存在，其他观众人数都是花钱刷量，而评论区与李雪琴亲切互动的“粉丝”的评论，绝大部分也是机器刷出来的。

此外，文章还提及此前微博热搜中，李佳琦直播间“买完不让换”的话题。