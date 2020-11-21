上海新增两起本土冠病病例 医院逾4000名相关人员被隔离检测

上海市疫情防控工作领导小组办公室发布信息，浦东新区卫健委昨天下午报告两例疑似冠病病例。一名为39岁男性，另一名为34岁女性，两者系夫妻关系。因先后出现发热，到医院发热门诊就医，即被隔离排查，后经核酸检测确认为阳性。目前该医院实行封闭式管理，并已对在院的逾4000名员工、患者及陪护人员进行隔离和核酸检测，目前测出的3000多人均为阴性。

综合微信公号“上海发布”和澎湃新闻报道，上海卫生健康委主任邬惊雷，浦东新区副区长李国华，冠病临床救治专家组组长张文宏，政府新闻发言人尹欣在今天上午举行的冠病疫情防控系列新闻发布会上介绍了疫情防控有关情况。

邬惊雷介绍说，上述病例二在浦东医院从事护理工作，为病例一的妻子。市疫情防控指挥部已向浦东医院派出了市工作指导组，指导医院落实各项防控工作，并采取了多项措施。

这些措施包括暂停日常门急诊医疗服务；实行封闭式管理以及对医院内的环境进行全面消杀。

其中在封闭措施方面，已对在院的4015名员工和患者及陪护人员进行隔离观察，并全部进行了核酸采样送检，截至今早8时30分，已完成检测3233人，结果均为阴性。另采集该病例工作场所环境样本进行核酸检测，结果为阴性。

另据中国国家卫健委网站消息，中国昨天31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例九例（均在上海），本土病例七例（天津五例，上海两例）。