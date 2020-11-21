林郑APEC发言：望香港早日加入RCEP

香港行政长官林郑月娥昨晚出席以视频方式举行的亚太区经济合作组织2020领导人非正式会议（APEC），与其他经济体领导人就应对冠病疫情、推动经济复苏，以及促进持续和共融发展等议题交换意见。

根据《星岛日报》报道，林郑恭贺15个成员经济体早前签署《区域全面经济伙伴协定》（RCEP），并表示期望香港能早日加入。

今年亚太经合组织主题为“尽显人类潜能，迈向抗御力强的共荣未来：迅速应对‧订定优次‧疫境求进”。

林郑月娥在发言时表示，疫情为全球带来前所未有的挑战，各经济体应以科学为本和市民的利益为依归，摒弃政治考虑，坚定地带领社会抗击疫情。她指出，社会中的弱势社群往往最受疫情影响，政府要特别关注他们的需要。

林郑月娥说，香港应对疫情的工作公开透明，充分利用创新科技，并不断加强病毒检测，取得一定成效，但因疫情时有反覆，仍须严阵以待。

她还强调，全球经济复苏有赖各经济体衷诚合作，摒弃单边主义和保护主义。

作为单独的关税地区和世界贸易组织成员，香港特别行政区支持协定的宗旨，期望能早日加入；林郑呼吁各成员经济体对此给予支持。

林郑并与各经济体领导人共同公布《布特拉加亚愿景2040》。她表示，亚太经合组织一直推崇以规则为本的多边贸易制度，与香港一直推动的强劲、持续和共融增长信念一致，期望各经济体能借这愿景携手推进经济复苏。