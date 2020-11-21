黄奇帆：双循环新发展格局是助推全球经济复苏的新药方

复旦大学特聘教授、重庆市原市长黄奇帆昨天在一场活动中表示，中共十九届五中全会提出了构建以内循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大战略，这个重大战略本身就是中国以自身行动增进全球合作，助推全球经济复苏的新的药方。

根据澎湃新闻报道，黄奇帆在“读懂中国”国际会议（广州）开幕式上发表主旨演讲时指出，双循环新发展格局下，中国的经济战略将不再以顺差为目标，一味扩大出口，而是以适度扩大进口，实现进出口平衡为目标。

黄奇帆说，“对世界来说，中国是全球最具潜力的大市场，预计未来十年累计商品进口额有望超过22万亿美元（29.56万亿新元），服务业的进口总额将达5万亿美元，两值加起来超过27万亿美元。这么庞大的市场需求，必将对疫后世界经济复苏带来直接而持久的拉动，进而助推世界经济大循环逐步走出低迷，走向复苏。”

另外，双循环新发展格局下，中国强调实现科技自立自强。黄奇帆表示，这不仅有助于提升自身的创新能力，还有助于增加全球科技和产业的合作。

“近些年来，国际间的信任关系之所以没有因为国际分工的深化和贸易往来而加深，原因在于个别国家频频依靠自身的技术优势来锁他人的咽喉，频频滥用国家安全借口限制他国的投资。”黄奇帆指出，中国提出科技上要自立自强，就是要减少单向的技术依赖，发展基于自身比较具有优势的高新技术，弥合与发达国家的一些技术鸿沟，为科技领域的平等交流、合作共赢创造条件。”

在营商环境方面，黄奇帆则表示，中国的营商环境将会得到进一步改善。过去几年中国政府的“放管服”改革取得成效，也正致力于打造对标高水平经贸规则的营商环境。疫情发生以后，中国对外开放的力度不降反增。未来，中国将为外资进入中国打造一个市场化、法制化、国际化的营商环境。