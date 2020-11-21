香港垫底“工作与生活平衡城市排行榜”

美国手机保安技术公司KISI最近发表《2020年工作与生活平衡城市排行榜》，挪威首都奥斯陆（Oslo）以总分100居于榜首，而香港则在50个城市中排行第45位，仅得57.8分。报告另指出，香港是全球劳累过度人口最多的城市，近三成人出现劳累过度的情况。

根据《香港经济日报》报道，这研究根据工作压力、社会保障、城市宜居度及新冠肺炎这4大部分组成，合共19项因素，总结出城市指数。19项因素包括每周工时、年假、性别平等、快乐指数、是否容易得到精神医疗照顾、城市安全程度、是否有足够户外空间和空气污染指数等。

在50个城市当中，排名首五位的城市分别是奥斯陆、芬兰首都赫尔辛基（Helsinki）、丹麦首都哥本哈根（Copenhagen）、德国汉堡（Hamburg）及德国首都柏林（Berlin）。奥斯陆的僱员每周工作39.9小时，仅得5%的奥斯陆人会每周工作超过48小时。

至于榜尾（排46至50位）5个城市分别为：阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）、马来西亚吉隆坡、匈牙利首都布达佩斯（Budapest）、意大利米兰（Milan）及南韩首尔。

研究显示，今年有多达29.9%的香港人每周工作超过48小时，属50个城市当中最多。去年研究发现，仅20%港人每周工作超过48小时。港人今年每周平均工时为50.1小时（去年为44小时），仅低于吉隆坡（52小时）、新加坡（51.1小时）及曼谷（50.7小时）。

法定年假方面，香港雇员最少有七天，比榜上最少的曼谷多1天。快乐指数方面，香港（37.4分）排在尾二，仅比吉隆坡（35分）好。

