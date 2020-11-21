台美经济对话确认在半导体领域优先合作 台外交部长：对话机制不受美政党轮替影响

台湾行政院今天举办“台美经济繁荣伙伴对话”记者会，公布了九项议题讨论后的事实清单，台美双方确认在半导体领域的战略合作为双方优先项目并签署台美对话机制常态化备忘录(MOU)。台湾外交部长吴钊燮强调，台美经济繁荣伙伴对话”是一个制度化、政府对政府的机制，不会因为政党轮替而有所影响。

根据联合新闻网报道，台美均认为，上述优先项目是基于半导体产业将为双方经济带动重大且长期之利益。

该记者会由行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政务委员邓振中以及经济部长王美花、外交部长吴钊燮、科技部长吴政忠、美国在台协会台北办事处处长郦英杰一同召开举行。

由于美方政权交替在即，MOU是否能在拜登政府时期被延续备受关注。吴钊燮回答说他完全不担心延续性，因为2015年台美之间建立了“全球合作暨训练架构”（GCTF）合作机制，当时美方是奥巴马政府，台湾是马英九政府，但是之后美方、台湾都经历政权转换，合作机制依然延续，且合作范围越来越广与茁壮，显示双方都真心诚意有意愿针对双边合作继续下去。

吴钊燮说，经济合作部分，美国对美台之间经济合作是有跨党派的支持，对于经济合作上面签定MOU，这在美国国会与内阁都有高度支持，这次MOU效期是五年，且到期还是可以继续展延，他个人并不担心延续性问题，目前台美合作最重要是要讨论针对哪一个议题具体合作。

吴钊燮还说，“台美经济繁荣伙伴对话”是一个制度化、政府对政府的机制，预计每年召开，不会因为政党轮替而有所影响。

邓振中则表示，“台美经济繁荣伙伴对话”是一项台美之间全面性议题的对话，讨论的议题除了经济，还包括科技合作、妇女参与社会经验、医药卫生、基础建设、能源转型与新南向政策，借由台湾跟美国的全面性对话，让双方交往在实质议题上升级进到新的里程碑。

邓振中说，美方代表不断强调，台美共享民主的基本价值，是美国可以信赖的伙伴，也不断提及台湾包含人才、研发能力、女性贡献、尊重智慧财产的优势，更尊崇台湾在防疫上的成就，对台湾提供口罩表达高度的谢意。

郦英杰则说，这次对话是历史性对话，汇集了双方高层代表，讨论如何在现有的基础上继续努力，并在美台广泛且深刻的经济关系中扩大合作。这次签署的合作备忘录，将为未来的年度高阶“美台经济对话”奠定基础；未来这项“经济对话”会每年轮流在华府与台北举办。

郦英杰表示，台美合作不只限于双方之间，因为不论是在全球卫生安全、女性经济赋权、或是科学科技合作，“台湾能帮忙，而且台湾正在帮忙”已经一再展现，在迈向更加永续的全球经济这条道路上，台湾是可靠的伙伴和关键的一员。美国将致力确保台湾能与世界分享其宝贵经验，并协助全球伙伴进行能力建设。

郦英杰说，在昨晚实质性对话的基础上，美方已经成立了几个工作小组，将在许多双方关切的议题上采取行动。同时，也会透过现有的其他平台，像是“全球合作暨训练架构”（GCTF），持续推进双方合作。

