马英九保钓运动50周年讲话：蔡英文空话保钓恐成“主权让大步”

今天是保钓运动发起满50周年，台湾前总统马英九今天上午批评，今年6月22日日本冲绳县石垣市议会将钓鱼台更名为“登野城尖阁”，总统蔡英文拿不出应有作为，令人质疑蔡政府顾主权、护渔权决心，让人忧心“主权不让步”会变“主权让大步”。

根据联合新闻网报道，马英九表示，日本通过钓鱼台更名案后，蔡英文既没有说明为什么钓鱼台属中华民国所有，也未批判日本侵犯台湾领土主权的行径，更没有告诉大家政府维护主权与渔权的具体作法，只说一些要向世界“展现国民集体意志”的空话。

马英九批评，在对日谈判上，蔡政府不仅无法解决花东外海与日本八重山群岛以南，台日专属经济海域重叠部分的渔权争议，对于日方无视台湾的钓鱼台列屿主权，强行在钓鱼台领海内取缔台渔船，更一筹莫展，不敢大声抗议。

马英九举例，今年4 月台湾渔船“宏吉财号”和“信福晟号”分于花莲与台东台湾专属经济海域作业，却遭日本公务船驱赶；9月台湾渔船“新凌波236号”在钓鱼台12海浬外遭日本保安厅巡逻艇碰撞，船体受损，蔡英文政府都无作为。

马英九质疑，蔡英文上任以来对日本卑躬屈膝，态度软弱，对护钓鱼台主权拿不出应有作为与态度，宜兰县政府将钓鱼台正名“头城钓鱼台”反制，内政部还低调表示这是地方权限，也不敢声援；外交部虽有表达抗议，却不见实质对日交涉。

马英九认为，蔡英文政府大幅修改课纲，让教科书失去中华民国视角，对钓鱼台问题也仅以“台湾、中国与日本存有主权争议”交代，此时民间的角色将更为重要。

