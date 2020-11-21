四川一高校仅允许一家共享单车运营 校方回应：公开招标 方便管理

中国西南石油大学成都校区一名学生通过人民网领导留言板投诉，称学校只允许嘿U单车供师生使用，而禁止其他共享单车品牌进入校内，颇为不便。学校对此回应称，校方通过公开招标引进一家共享单车入校是为方便管理；明年将再次招标，希望能有更多的共享单车公司，“在配合学校管理的情况下参与投标”，从而进入学校。

根据澎湃新闻报道，上述学生称，由于嘿U单车只能在成都校区校内使用，出了校外之后只能骑其他单车如哈啰、青桔等，导致师生必须至少同时开通嘿U和校外单车两种月卡才能满足日常出行需求，大大增加了出行费用。

“嘿U单车属于校内专用单车，但月卡季卡费用居然比其他单车更贵，而且骑行体验上比主流单车差很多，师生没有选择的机会和权利。”该学生认为，部分成都高校在允许多种共享单车进入校内的情况下，与其中一家主流的单车公司定制校内车，月卡与校外单车通用，“既保证了单车的质量，又降低了出行成本，更加实惠。”

上述学生还提到，部分研究生新生借住在成都医学院宿舍，“更加依赖共享单车往返两个学校”，但进校门后为了省钱，只能选择徒步行走，“在三千亩的校园内，不管是上课还是办事都极其不方便”。“学校应允许主流单车进入校园，由师生自由选择实惠的单车使用。”

西南石油大学日前回复称，2015年，OFO、摩拜等共享单车初入校园时，都允诺车辆定点停放、专人运维，但随着车辆越来越多和运维成本的不断提高，无人管理、随意丢放车辆的现象普遍发生，校内主干道、教学楼周边道路被堵，存在极大的安全隐患。为此，该校多次约谈共享单车负责人，要求安排运维团队入校管理，公司虽承诺解决，但一直没有落实，校内乱停乱放车辆清理工作不得不由学校保安进行。

该校提及，为保障学校良好的交通秩序和教学环境，学校2018年11月通过公开招标的方式引入校内运营共享单车公司，嘿U单车中标后一直按照招标文件要求履行后期运维管理，且不定期面向全校师生开展各类优惠活动。

据市场调查，该单车的骑行费用低于市面上其他的共享单车。嘿U前半小时1元（人民币，下同，0.2新元），超过半小时，每半小时0.5元，月卡15元不限时/次；而哈罗前15分钟1.5元，超出后每15分钟1元，月卡计费复杂。

此外，嘿U已在校内投入三批次车，第一次车况不理想的已全部淘汰，现投入的单车车况较好。因管理配合问题和校园规模、特点差异，成都市各高校均根据自身实际情况通过招标选择不同的共享单车进校。

“学校2021年将对校内共享单车进行再次公开招标，希望能有更多的共享单车公司在配合学校管理的情况下参与投标，从而进入学校。”西南石油大学在回复中称。

