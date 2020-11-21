中国商务部：将与APEC各方加紧推动亚太自贸区进程

亚太经合组织（APEC）第27次领导人非正式会议昨天通过了指导APEC未来20年合作的《2040年APEC布特拉加亚愿景》。中国商务部国际经贸关系司负责人就其中经贸内容回答记者提问时指出，中国将继续支持多边贸易体制。推动构建自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的亚太贸易和投资环境，并将继续推进区域经济一体化。

根据中国商务部网站消息，商务部负责人指出，APEC地区年均GDP增速3.9%，高于同期世界增长水平；贸易额增长5倍，年均增速6.7%；双向投资增长12倍，年均增速超过10%。

同时，区域平均关税水平从13.9%下降到5.2%，近一半商品实现了零关税；大多数经济体参加的自由贸易协定中都包含服务开放内容；APEC经济体还均加入了WTO《贸易便利化协定》。区域经济一体化进程不断加快。APEC还提出打造更高一体化水平的亚太自贸区。

负责人说，多年来，中国采取务实举措，积极落实“茂物目标”。中国的平均关税水平由23.6%下降到7.5%，自贸协定数量从无到有，直至目前达到19个，外资准入门槛不断降低。中国还通过举办进口博览会等多种贸易促进活动，实现进口额增长近18倍，真正使中国市场成为亚太区域和全球共享的市场，为“茂物目标”实施作出了重要贡献。

负责人谈及本次领导人非正式会议通过了《2040年APEC布特拉加亚愿景》时表示，该愿景宗旨是到2040年建成一个开放、活力、强劲、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。新的愿景主要内容包括：贸易投资、数字经济和数字贸易方面以及包容性经济发展。

负责人说，在当前冠病疫情全球蔓延和世界经济下行压力增大的不利形势下，《2040年APEC布特拉加亚愿景》展现出推动经济全球化、一体化和区域开放、包容发展的积极姿态，将为亚太经济增长提供新动能，也为亚太乃至全球经济注入了强心剂。

新愿景延续了“茂物目标”推进区域贸易投资自由化便利化的精神，维护了APEC支持多边贸易体制的传统价值，信守了亚太经济体保持开放的区域经济、推进经济一体化的长期承诺。

新愿景抓住了第四次工业革命趋势和数字经济蓬勃发展的时代特征，将为亚太未来20年推动新产业革命、促进创新增长带来源源不断的动力。

新愿景还关注区域平衡、可持续和包容增长，强调推动经济发展要“以人民为中心”，使成果惠及各个群体，并以区域经济增长支持全球合作。

负责人强调，中国将继续支持多边贸易体制。推动构建自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的亚太贸易和投资环境，离不开多边贸易体制和规则。在当前多边贸易体制陷入严重困难的情况下，中国正在以实际行动支持以WTO为核心的多边贸易体制，包括推动尽快任命WTO新任总干事，解决上诉机构危机。中国还将与APEC经济体一道以能力建设、信息交流等务实合作，推动WTO各领域的谈判进程。

同时，中国也将继续推进区域经济一体化。尽管当前经济全球化受阻，冠病疫情疫情又增加了新的变量，但亚太地区经济一体化进程的积极势头仍在延续。

负责人还说，中国将在APEC继续倡导包容性贸易投资措施。中国将与APEC经济体一道，共同推动区域经济实现“以人民为中心”发展，使区域经贸合作成果真正转化为人民生活水平的提升，并助力全球经济增长，为构建亚太命运共同体、人类命运共同体作出贡献。

