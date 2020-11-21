中国驻美使馆批“五眼联盟”涉港声明：停止虚伪做派和双重标准

中国驻美国大使馆今天就“五眼联盟”涉港言论发布声明，指出其言行公然违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方奉劝对方认真审视内心深处的种族优越感，收起西方殖民香港时代的傲慢与偏见，摒弃打“香港牌”遏制中国发展繁荣的老旧套路，停止虚伪做派和双重标准。

根据中国驻美国大使馆网站消息，该声明表示对“五眼联盟”有关的涉港言论强烈不满和坚决反对。声明说，中国全国人大常委会根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定，对香港特区立法会议员资格问题做出决定，是坚持和维护“一国两制”、香港法治和特区宪制秩序的必要之举，完全合情合理，合宪合法。

公职人员应拥护本国宪制性法律、效忠祖国，天经地义。包括美国在内，没有哪个国家会对议员等公职人员违背誓言、背叛国家的行径听之任之。香港特区作为中国的一部分当然也不例外。

声明提到，香港回归后，中国政府治理香港特区的法律依据是《中华人民共和国宪法》和《香港基本法》，不是《中英联合声明》。《声明》从未赋予英国和任何其他国家在香港回归后承担任何责任的权力。“五眼联盟”没有法理依据，也没有任何资格对香港事务指手画脚、说三道四。

声明批评说，一个人如果心被蒙蔽，眼睛也不会清澈，并奉劝包括美方在内的“五眼联盟”国家，认真审视内心深处的种族优越感，收起西方殖民香港时代的傲慢与偏见，摒弃打“香港牌”遏制中国发展繁荣的老旧套路，停止虚伪做派和双重标准，停止插手干涉香港事务和中国内政，把目光更多放在自身亟需解决的国内治理问题上。放眼今日之世界，任何对华施压、损害中国主权、安全、发展利益的图谋都是看不到出路的。

