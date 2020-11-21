报告：近七成中国学生希望家长辅导语文作业

北京大学、浙江师范大学与社会科学文献出版社今天联合发布的《语文教育蓝皮书：中国语文教育发展报告（2020）》发现，有近七成的学生希望家长辅导其语文作业。

根据澎湃新闻报道，蓝皮书课题组基于2020年度“语文教育发展全国问卷调查”的学生数据对“中小学学生语文学科学习偏好”展开研究。

调查数据显示，有44.38%的小学生和30.51%的初中生在课后最先完成语文作业，这说明中小学学生完成语文作业的优先性总体较高，从侧面反映出学生一定的学科偏好。

但同时要看到，优先完成语文作业的初中生比例比小学生少了接近14个百分点，这也说明随着科目的增多与各科学习难度的增大，学生完成语文作业的优先性有所降低。

此外，蓝皮书课题组基于2020年度“语文教育发展全国问卷调查”的学生数据对“中小学学生对家长辅导语文作业的态度”展开研究，发现超半数中小学学生对家长辅导语文作业的期待较高。

在调查中，有高达69.97%的学生希望家长辅导语文作业；也有30.03%的学生不希望家长辅导。其中，家长在旁边辅导让自己感到拘束是主要原因（占比51.38%），另外家长不能解答自己的疑问（占比36.09%）和家长过于严厉（占比12.53%）也是很重要的原因。

