商业贿赂风险报告：中国排百名外 香港大跌10名

全球贿赂风险指数排名显示，中国大陆在全球194个国家和地区中位列第126位，属于中等风险。香港虽然属于风险非常低的地区，但其排位较上一年大跌十名，被台湾赶超。

据美国之音报道，这份报告由总部在美国，致力于反贿赂与合规的商业团体TRACE编制。报告从四个方面评估企业在全球各地面临索贿风险的可能性：与政府互动的性质与程度，社会对贿赂的态度和政府反贿赂执法能力，政府透明度，以及公民社会监督和揭露腐败的能力，其中包含新闻自由等方面。

报告评估了全球194个国家和地区，并按照百分制给出各地的综合打分，得分越低，表明贿赂风险越低。

中国大陆总体得分54分，排在第126位，得分和排位较上一年的59分和第134名都有所提升。报告将56分作为中等风险和高风险的分水岭，中国大陆的贿赂风险被列为中等。

TRACE总裁雷奇 (Alexandra Wrage)分析说，中国大陆政府近年来简化了在中国大陆开展商业活动的一些行政手续，因此减少了公职人员索贿的机会，但另一方面，中国大陆的政治环境不允许对政府政策和活动进行独立评估，而这些独立评估通常起到对政府滥用职权的监督作用。

在2020年的报告中，亚太地区贿赂风险最低的是新加坡（17分），排名为第15名，其次为台湾（19分）、香港（19分）、日本（19分）和韩国（20分）。得分在22分以内都属于贿赂风险非常低。

不过，尽管香港仍属于贿赂风险非常低的地区，其得分比上一年的16分恶化了三分，排位更是从第10名大跌至第20名。

对此，雷奇说，香港执法透明度和新闻自由下降是主要原因，“我们看到香港民众在腐败问题上态度出现变化，过去几年有逐渐恶化的趋势。同一时期，法律和执法的可预测性和透明度也显著降低。再加上香港新闻自由和公民社会监督情况的不稳定，这些因素拖累了香港的反腐努力，虽然香港仍属于世界上贿赂风险最低的行列。”

与香港情况不同的是，台湾的排位在2020年首次跻身前20，排在香港前面一位，得分19分，较上一年的26分进步显著。

雷奇说，台湾的进步是许多小的变化逐步累加的结果，包括最近减少出口合规负担，提高港口服务效率，以及政府高层长期以来减少贿赂的努力。

在2020年全球商业贿赂风险报告中，风险最低的五个国家是丹麦（1分）、挪威（5分）、芬兰（7分）、瑞典（8分）和新西兰（8分），风险最高的五个国家依次是朝鲜（93分）、土库曼斯坦（86分）、南苏丹（85分）、委内瑞拉（82分）和厄立特里亚（81分）。

美国2020年的得分为20分，排名较前一年下降八位，从第15名跌至第23名。南美地区的平均情况自2019年来有显著改善，但拉丁美洲地区仍基本没有变化。索马里从2017年至2019年的排名都是倒数第一，而今年则摆脱了垫底的位置，在194个国家和地区中排在第189位。

TRACE从2014年开始发布贿赂风险指数报告，为跨国企业提供在全球开展商业活动时面临贿赂风险的可靠和具体的信息，帮助他们评估风险，进而根据这些风险制定相应的合规和尽职调查计划。