张忠谋出席APEC 强调台湾数位经济地位

台湾最大的芯片制造商台积电创办人张忠谋第四度代表台湾参与亚太经济合作组织（APEC）经济领袖会议，他在会议致词中强调台湾如何利用数位科技控制疫情，以及台湾在数位科技供应链当中扮演的重要角色。

据美国之音报道，张忠谋与包括中美领导人在内的其他20国领袖一同参与于11月20日举行的视讯会议。他在致词中提到，数位科技无疑在控制疫情上发挥了重要的功效。他举例说，台湾的医疗卫生主管机关就是运用手机上的全球定位系统（GPS）追踪新冠肺炎确诊者近期的接触对象，并将其快速隔离; 台湾也透过数位科技协助，建立口罩配给的方案。

截至11月20日止，台湾仅有611例新冠肺炎确诊案例以及七例死亡病例。此外，在经济层面，预计2020年全年，台湾的GDP将有超过1.5%的正成长。

张忠谋所创办的台积电，被外界认为将引领未来5G与人工智能领域的发展。张忠谋在致词当中说，后疫情时代的数位科技会越趋重要，比如，人工智能就是其中一个分支，能够提高医疗效率与医疗保健系统效能。

不过，张忠谋说：“全球目前没有任何单一经济体拥有完整的数位科技供应链，事实上，没有一个经济体能够负担一个完整的数位科技供应链，并且同时具有国际竞争力。”不过他说，台湾在这个供应链中拥有了相当重要的一部份，从半导体制造设备、半导体设计和制造，一直到系统工程及组装都包括在内。

前一天，中国大陆领导人于APEC会议中表示，中国欢迎区域全面经济夥伴关系协定（RCEP）的完成签署，也将积极考虑加入全面与进步跨太平洋夥伴关系协定（CPTPP）。台湾尚未能加入此二协定。

张忠谋在记者会上接受访问时表达了对于区域贸易协定的看法时说：“我觉得我们（台湾）是应该很愿意加入任何这种自由贸易协定，双边或是多边的。”

台湾经济部长王美花在21日上午另一场记者会中说，这是第一次看到中国大陆领导人在公开场合提到考虑加入 CPTPP，但台湾自10年前开始已陆续修改岛内法令，为加入CPTPP做足准备; 就体制方面来说，CPTPP对中国大陆来说，门槛相对高。