港财政司长：一国两制制度需随内外环境变化不断完善

香港财政司司长陈茂波认为，执行“一国两制”与《基本法》，让香港繁荣发展20多年，但坦承“一国两制”制度也需要随着社会的发展及内外环境的变化，以及实践过程中的经验总结而不断完善。

陈茂波今天（22日）在博客上写道，“一国两制”与《基本法》的运行，克服了期间出现的一些问题，也须面对新的挑战，但“一国两制”制度也在运行方面出现“不协调”的情况。

陈茂波说：“社会对‘一国两制’的理解和拿捏、制度的具体运作情况、内外环境的转变等，均导致制度运行时在部份环节呈现不畅顺、不协调之处，影响到香港的稳定与发展，以至国家的安全。”

无论时代如何变迁，陈茂波认为，始终需要紧紧抓着“一国两制”的初衷和《基本法》的根本，重视香港应有的宪制秩序、责任和规范，并不断完善制度和法律上相关的执行机制，这样“一国两制”和《基本法》的实施才能贯彻始终，香港才能行稳致远。

陈茂波强调，中国正步入新发展阶段，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，香港作为国家的一部份，在内循环中肯定能够发挥所长，粤港澳大湾区城市群的发展，将是香港在内循环的主要切入点。至于面向国际的外循环，香港在金融服务与创科的范畴肯定可以发挥重要的作用。