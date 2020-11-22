日媒：日本曾计划让军舰驶过有主权争端的南中国海域

日本媒体获悉，日本政府内部2016年曾出现一项行动计划，即让海上自卫队舰船驶过中国在南中国海视为领土的一片海域，这可称为是美国实施的“航行自由”行动的日本版。不过，当时的安倍晋三政府中枢认为该计划可有能引发中方反对，导致两国关系极度恶化，放弃了实施。

据共同社21日报道，中国领导层近年来在主权主张上加强攻势，日方目前为了权衡事态，始终慎重应对，但消息人士透露，日本曾经准备采取强烈对抗措施。

中国海军舰船2016年6月9日首次进入钓鱼岛周边的日本毗连区，同月15日，另一艘中国海军舰船驶入了鹿儿岛县口永良部岛的海域。日本政府认为中方的行动“上升了一级”。日本负责综合协调外交和安全保障政策的国家安全保障局（NSS），开始探讨针对中国公务船驶入钓鱼岛海域等一系列行动的对抗措施。

以防卫省海上幕僚监部等为中心，日本的一项计划是，让海自舰船驶过中国在南中国海视为领土的一片海域，中国在那片海域拥有大规模填海造地形成的人工岛。

日本当时为了在非洲东部索马里近海打击海盗，派遣海自舰船。政府曾探讨在舰船往返回之际实施行动，同时为了避免过度刺激中国，拟不对外发布消息。日方分析认为，由于中方能够探知该行动，因此可以以非正式的方式传递日本的态度。

不过，日本政府当时也把中国国家主席习近平首次访日纳入视野，朝着促使日中关系改善的方向推进外交，所以最终放弃实施。