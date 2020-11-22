已婚女网恋产子 怕丈夫知情将孩子丢垃圾堆致死

中国一名已婚女子网恋后产下一子，因为怕丈夫知道情况后会与其离婚，便将刚产下的男婴扔入垃圾堆致其死亡，该女子犯有故意杀人罪被判处有期徒刑10年六个月。

据《人民法院报》报道，中国湖南省双峰县法院判决，涉事女子杜某犯故意杀人罪，判处其有期徒刑10年六个月。

法院经审理查明，被告人杜某与喻某2012年8月登记结婚，并于2017年5月生下一名女孩。杜某2018年上半年通过社交软件结识了株洲男子刘某，杜某隐瞒自己已婚的事实与刘某多次发生性关系。杜某2019年7月发现自己怀孕，刘某知道后希望其把孩子生下来，杜某答应了。

杜某今年2月1日在其娘家产下一名男婴，因为害怕自己丈夫知道会与其离婚，便将刚产下的活体男婴在没有采取任何保暖措施的情况下连同胎盘装入厕所里的垃圾袋内，之后走到马路上，将装有婴儿的塑料袋朝路边一米多高的垃圾堆丢去。杜某丢弃的男婴尸体被村民发现并报警，经鉴定，男婴符合在寒冷及饥饿环境下因羊水吸入性肺炎至呼吸循环衰竭死亡。

法院经审理认为，杜某不履行抚养义务，将生活完全不能自理的被害人丢弃至人迹罕至的场所，使被害人难以得到他人救助，放任被害人死亡，其行为已构成故意杀人罪。杜某到案后如实供述罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚，法院遂作出如上判决。