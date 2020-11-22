区议员疑似被捕 港警：三人涉嫌串谋诈骗被拘

在两名香港区议员王百羽和李轩朗今天（22日）疑似被捕后，香港警方公布，三名男子因涉嫌串谋诈骗而被拘捕。

据香港《明报》报道，这三人被捕，与其中两人参选立法会选举时申报选举开支有关。警方公布，商业罪案调查科人员经深入调查后，今天（22日）采取行动，分别在元朗、沙田及红磡区拘捕三名香港男子，年龄介于26至29岁 。

调查显示，两名分别26岁及29岁的被捕男子参选立法会选举时，申报选举开支为489万元（港元，下同，84万新元），其中有约450万元由同一家公司捐赠，而这家公司的董事为另一名26岁被捕男子。

警方提到，三名被捕男子被扣留接受调查，行动仍在继续进行，不排除有更多人被捕。

前香港学生组织“学民思潮”发言人张秀贤今早（22日）在面簿上声称，两名区议员王百羽及李轩朗，被香港警方逮捕。王百羽和李轩朗的助理也声称自己被捕，并有律师陪同或跟进。

李轩朗的助理则在李轩朗面簿上称，商业罪案调查科警员今早6时到达李轩朗的住所，以涉嫌串谋诈骗拘捕李轩朗，并将他带回警署问话。警方过后带李轩朗到区议员办事处进行搜证，并在办事处搜出数枚手写挥春，挥春上写有“光复红土”“实现革新”“五大诉求”“缺一不可”“光复香港”“时代革命”等字样。

李轩朗的助理说，警方搜出挥春后，将挥春摊出拍摄，然后带走。“团队相信，是次警方的搜查行动目的存有以言入罪之嫌，并对发出反对声音的人施以文字狱。”

王百羽也在面簿上载直播视频。据香港东网报道，视频显示，数名疑似警员的人士手持法庭搜查令，搜查王百羽的寓所，同时要求王百羽出示身份证明文件及交出手机。

这是香港不到一周内再有现任或前任议员被捕。香港立法会前议员朱凯迪、陈志全和许智峯三人上周三（18日）也被警方逮捕，原因跟早前在立法会三读《国歌条例草案》期间泼撒秽物有关。