中国多地打击监狱系统违规情况

中国监狱系统今年以来违规新闻频传，当地媒体依据中央纪委国家监委网站以及多个省份纪委监委网站的信息指出，有多名监狱系统负责人被查。

据中国澎湃新闻今天（22日）报道，天津、黑龙江、甘肃、湖北和内蒙古监狱系统今年以来展开反腐行动，其中内蒙古监狱管理局自去年12月以来，已有四名原厅官被调查。

中央纪委国家监委网站本月20日则发布来自天津市纪委监委的信息，提到天津市司法局党委委员，市戒毒管理局党委书记、局长冯力涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

就在冯力被查的四天之前，黑龙江省纪委监委网站16日公布，讷河监狱党委委员、纪委书记孔明涛涉嫌严重违纪违法，正接受省纪委监委驻省司法厅纪检监察组纪律审查和齐齐哈尔市监委监察调查。

报道引述新华社称，甘肃省天水市中级人民法院20日公开宣判甘肃省监狱管理局原副局长姜润基受贿案，对被告人姜润基以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元（10万新元），随案移送的涉案赃款人民币337多万元予以没收，上缴国库，剩余赃款继续追缴。

姜润基被控在1998年至2019年利用担任甘肃省白银监狱副监狱长、监狱长和甘肃省监狱管理局副局长的职务便利，为他人在工程承揽、产品购销、维持与监狱系统有关业务往来、职务晋升等事宜上提供帮助，直接或通过他人非法收受、索要李某某、柳某某等34人给予的钱款，共计421.777万元人民币、2万美元、1000英镑。

湖北荆州监狱也发生贿赂案件，“黑老大”王世兵在服刑期间，以贿赂铺路，狱警们为其夹带手机、银行卡、现金及400多斤白酒入监。这个在监狱经常用手机发朋友圈的罪犯，还因“积极改造”而两次获得减刑。

报道刊发数日之后，中央纪委国家监委网站21日发文揭露案件详情时提到，为王世兵提供“特殊待遇”的多名狱警正受到纪律和法律的惩处。以原副监狱长向某为例，荆州市纪委监委已对其立案调查，依法暂扣涉案赃款5万1000元人民币，将其涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查公诉。另据中国裁判文书网司法文书披露，狱警徐某已被沙洋人民法院以滥用职权罪判处有期徒刑一年二个月。