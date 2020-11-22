台外交部否认CIA局长今天抵台 台媒披露另有其人

台湾媒体报道，当地政坛盛传有美国官员“要突袭访问”台湾。台湾外交部否认美国中央情报局（CIA）局长哈斯佩尔今晚访台，但当地媒体称，美国海军印太情报总指挥官史达曼今天傍晚已经抵达台湾。

综合中时电子报和《自由时报》报道，史达曼（Michael William Studeman）今天（22日）傍晚搭机抵达松山机场，访台三天，预计24日离开。史达曼此次访台的主要目的是要视察台美之间的情报资产。

美国印太司令部是美军最早成立的联合作战司令部，也是目前所有联合司令部中规模最大的一个，下辖人数约30万人，占美国现役军人总数的20%。

另一方面，台湾外交部提到，美国中情局长哈斯佩尔（Gina Haspel）并没有安排访问台湾，并强调台美关系友好，若有重要内阁级官员访问台湾，将以发布新闻稿方式公告周知以示欢迎。

另据《联合报》报道，一架美国私人飞机今天（22日）傍晚“要降落”台北松山机场，代表美国官员“要突袭访问”台湾的消息“即将成真”。

这架湾流五型飞机与之前访台的美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach）所搭乘的飞机同款，也十分低调，直到抵达台湾前才打开识别讯号。

台湾行政院长苏贞昌前天证实，美国环境保护署长惠勒（Andrew Wheeler）即将访问台湾。美国《纽约时报》曾披露，惠勒将在12月将前往台湾展开三天访问，届时将是继卫生部长阿扎尔（Alex Azar）和国务次卿克拉奇后，四个月来第三名访台的美国高官。

受访学者早前认为，这是美国总统特朗普在为继任者拜登上台设置障碍，提高对华关系门槛，同时也为四年后的大选积累“反中”政治资本。