“一带一路”潜力城市榜发布：北京登榜首

中国城市规划设计研究院22日发布《“一带一路”倡议下的全球城市2020年度报告》，以及“2020年全球价值活力城市指数排名”和“2020年‘一带一路’潜力城市指数排名”。

在“一带一路”潜力城市指数榜上，中国国内有14座城市入围百强，北京蝉联榜首，俄罗斯莫斯科位居第二，香港、上海分列三四位。

据澎湃新闻报道，《报告》称，“一带一路”潜力城市指数从“政策沟通”、“贸易畅通”、“民心相通”、“设施联通”、“资金融通”五个维度进行评估。结果显示，海上丝绸之路沿线城市排名上升，中欧班列沿线城市潜力提升。

《报告》指出，指数排名反映了东南亚与中国联系更为紧密，东亚城市与中国合作交流持续升温，中东欧国家成为贸易合作新的增长点，在资金融通潜力上欧洲城市仍然保持着领先优势。

在全球价值活力城市指数榜上，中国国内有17座城市入围百强，上海、北京分列三四位。日本东京蝉联榜首，英国伦敦位居第二。

《报告》称，全球价值活力城市指数基于“全球创新网络”、“全球生产服务网络”、“全球联通设备网络”三项指标进行评估。排名前20位的城市基本与2019年度保持一致，复合型城市在新冠肺炎疫情影响下具备更强韧性，排名相对去年有所上升。其中，上海依托国内经济快速恢复及国家多领域政策支持，排名从第8位上升至第3位。与此同时，占据新兴领域产业优势的城市价值凸显，具备更强资源调配能力和快速解决问题可能性的亚洲城市上榜增多。

《报告》还指出，全球化正面临历史性转折，逆全球化趋势正在加剧，数字经济加速发展带来全球价值链布局的结构性调整。包容性全球化的价值正在凸显，“一带一路”许多基础设施和民生项目为抗疫发挥了重要作用。