黄之锋谈包围警总案件：决定认罪 不排除今被判入狱

前香港众志秘书长黄之锋在谈到去年6月涉嫌包围警察总部案件时说，在检视控方证供并征询律师意见后，他与另外两名前香港众志成员周庭和林朗彦决定承认所有控状，并不排除今天（23日）即时被判入狱。

据香港01报道，黄之锋、周庭及林朗彦三人在这起案件中，被控煽惑他人参与未经批准集结等罪，案件今天续审。黄之锋在上一次审讯否认所有罪状。

黄之锋在面簿上说，他们决定认罪，今天的法庭聆讯将跳过审讯阶段，不会进行传召证人等程序，直接进入结案陈词。

黄之锋对香港人仍充满信心，并说即使没有议席、议会和选举，他们还可以为这个共同体做更多的事情，所以他昨晚发布“工作报告”，盘点和回顾五个月来的政治工作，希望能证明在《香港国安法》下的民主运动仍大有可为。他也引用圣经字句“患难生忍耐．忍耐生老练．老练生盼望”，提到今日的付出“总能铺垫成凯旋归来的道路”。

周庭昨天也在社交网站发文，提到如果她因包围警总案件被判入狱，这将是她人生第一次进入监牢，坦言有点感到害怕，“虽说已有心理准备，但还是有一点点害怕。不过，比起很多朋友们，我所承受的已经很少。一想到这点，便会努力让自己勇敢面对。”

周庭也说，若能平安度过今天，12月2日也要就《香港国安法》案件到警署报到，“难关一浪接一浪，只希望自己能继续保持坚毅的心志。”