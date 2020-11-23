美军官疑似访台 专家：已有前例不算突破

美国海军一架湾流五型私人飞机昨天（22日）低调抵达台湾台北松山机场，当地媒体和消息人士披露，乘搭这架飞机的有海军印太情报总指挥官史达曼。有专家分析，就抵台美军位阶的角度而言，已有前例，算不上突破。

综合《联合报》和中时电子报报道，除了史达曼（Michael William Studeman）之外，有消息指美国环保署长惠勒（Andrew Wheeler）也在同一架飞机上，但这项消息尚未获官方证实。

台湾外交部只提到，台美之间互动交流频繁，台湾欢迎美国官员访问，但由于此行程并未公开，基于台美互信，外交部没有进一步说明，也没有评论。

台媒称，史达曼昨天起访台三天，预计24日离开，访台主要目的是要视察台美之间的情报资产。

台湾行政院长苏贞昌上周五（20日）证实，美国环境保护署长惠勒即将访问台湾。美国《纽约时报》曾披露，惠勒将在12月将前往台湾展开三天访问，届时将是继卫生部长阿扎尔（Alex Azar）和国务次卿克拉奇后，四个月来第三名访台的美国高官。

中华战略前瞻协会研究员揭仲在谈到史达曼疑似访台时说，美国现役军官到台湾访问，起初限制在上校（含）以下，但随后逐步放宽为将级以上的军文官员，可以根据个案情形前来台湾。

揭仲举例提到，位阶相当于准将的美国海军国际计划办公室执行官罗贝夫（Gibson G. LeBoeuf），就曾率美国海军代表团，在2003年10月30日于立法院向朝野立委说明潜舰采购案；其后随者台美双边军事交流逐渐深化，美国军种部与太平洋司令部高阶军文职官员赴台访问的限制也逐步宽松。他也说，在马英九时期，美国曾有两星将领到台湾进行公务旅行。