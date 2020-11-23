习近平：中国愿同各国构建网络空间命运共同体

世界互联网大会·互联网发展论坛今天（23日）在浙江乌镇开幕，中国国家主席习近平在致论坛的贺信中说，中国愿同世界各国一道，开创数字合作新局面，打造网络安全新格局，构建网络空间命运共同体。

据中国央视新闻报道，习近平指出，当今世界，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，带动数字技术快速发展。冠病疫情发生以来，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公等得到广泛应用，互联网对促进各国经济复苏、保障社会运行、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。

习近平强调，中国愿同世界各国一道，把握信息革命历史机遇，培育创新发展新动能，开创数字合作新局面，打造网络安全新格局，构建网络空间命运共同体，携手创造人类更加美好的未来。

中国网信办今年取消第七届世界互联网大会，改办“世界互联网大会•互联网发展论坛”。

中国国家网信办副主任赵泽良本月2日表示，世界互联网大会今年将有三方面的新变化。首先，取消举办第7届世界互联网大会，改以举办互联网发展论坛。其次，在疫情下，现场与会嘉宾、分论坛数量和会期较往年均有调整。第三，本次论坛将以“线下+线上”的形式展开各项活动，在乌镇设置实景会场，无法到现场的嘉宾将在网上参与。

论坛设置一场主论坛、五场分论坛，也将发布《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》蓝皮书。