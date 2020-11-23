人脸识别第一案判监出炉 中国房屋销售处也爆装人脸识别

中国杭州野生动物世界因未在客户同意下，擅自将客户的年卡系统改为人脸识别入园后，被客户告上法庭。法院上周五（20日）就“人脸识别第一案”宣判，野生动物世界向客户赔偿，但驳回原告提出的确认野生动物世界店堂告示等其他诉讼请求。

杭州市富阳区人民法院在微信上提到，在浙江理工大学担任特聘副教授的郭兵2019年4月购买双人年卡，确定指纹识别入园方式。郭兵与他的妻子留存了姓名、身份证号码、电话号码等，并录入指纹、拍照。

野生动物世界后来将年卡客户入园方式从指纹识别调整为人脸识别，并更换了店堂告示，并2019年7月和10月两次向郭兵发送短信，通知年卡入园识别系统更换事宜，要求激活人脸识别系统，否则将无法正常入园。

双方之后就入园方式、退卡等相关事宜协商未果，郭兵遂提起诉讼，要求确认野生动物世界店堂告示、短信通知中相关内容无效，并以野生动物世界违约且存在欺诈行为为由要求赔偿年卡卡费、交通费，删除个人信息等。

法院认为，野生动物世界在合同履行期间将原指纹识别入园方式变更为人脸识别方式，属于单方变更合同的违约行为，郭兵对此明确表示不同意，故店堂告示和短信通知的相关内容不构成双方之间的合同内容，对郭兵也不具有法律效力，郭兵作为守约方有权要求野生动物世界承担相应法律责任。

法院也提到，双方在办理年卡时，约定采用的是以指纹识别方式入园，野生动物世界采集郭兵及其妻子的照片信息，超出了法律意义上的必要原则要求，故不具有正当性。

郭兵告诉财新网，他对这一判决结果“部分满意”，将考虑提起上诉。

在法院做出判决后，中国《南方都市报》昨天（22日）也披露，多家售楼处承认安装了人脸识别系统，更有房地产业内人士称，“类似的系统每一个公司都有”。但专家提醒，未经消费者同意就抓拍其人脸照片涉嫌侵权，数据一旦泄露危害极大。

报道称，安装人脸识别系统，是为了帮助房企判断某个购房者是什么类型、是谁的客户，佣金应该发给谁。

记者即便戴上口罩“看房”，也会被人脸识别系统“无感”拍到。