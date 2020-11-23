据报港区议员王百羽寓所被搜出大批仿制武器

香港元朗区议员王百羽和九龙城区议会议员李轩朗合组团队9月出选立法会“超级区议会”议席，被建制派质疑申报“天价”开支。警方昨日以涉嫌提交虚假资料、虚报选举开支、欺骗政府选举资助等拘捕三人。据报港警还在王百羽的寓所起出大批仿制武器。

综合香港01和《星岛日报》报道，港警通报，除了检获电脑、文件、手提电话等，在其中一选举候选人家中搜出仿制武器，包括八支长枪、17支手枪、弹药及木制弓等，加控一条涉管有仿制火器和弹药。据香港01报道，被检获仿制武器的该选举人是王百羽。

根据选举事务处公开的选举开支申报，俗称“超级区议会”的区议会（二）功能组别开支上限由上届693.6万元增加到760.2万元，王百羽团队约489万元的选举开支，达上限64%，冠绝超区已申报的参选人开支。当中包括形象设计27.5万元、撰写讲稿25万元、摄影25万元等。

被拘捕的三人中还包括创作公司“U Made This”前董事陈梓谦。王百羽和李轩朗489万元选举开支中，450万元由创作公司“U Made This”捐赠。

港警指出，根据相关选举法例，政府会向候选人发还全数申索款项，包括捐赠金额。警方有理由相信三人涉嫌串谋制作虚假文书，包括报价单及收据等，以虚报选举开支而骗取选举金钱资助。

值得注意的是，涉事公司“U Made This”的最大股东为学者沉旭晖创办的“GLOS Company Limited”。

沈旭晖为香港国际关系学者，曾经担任香港中文大学社会科学院副教授及全球研究课程主任、全球政治经济硕士副课程主任等职位，研究方向包括中国民族主义与外交、国际反恐、中美关系、香港涉外关系等。同时为活跃于香港、中国和美国的民间智库主席、及多份报纸杂志的专栏作家。

沉旭晖上月在面簿声明，GLOs虽然投资“U Made This”，但日常营运由创作总监打理，自己一向不参与子公司的具体业务。

沉旭晖声称并不认识王百羽，指王百羽是公司董事之一的创作总监的私人好友，这项目亦是创作总监争取回来。经沟通后，该创作总监对此感到非常愧疚，并已即时辞职，公司也已任命新负责人。“U Made This”完成手上项目之后亦会结束，而GLOs的子公司亦会严订政策，日后不会再接受任何和香港选举有关的项目。

港警指出，警方行动仍在继续进行，不排除有更多人被捕。