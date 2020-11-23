集装箱市场火热 中欧班列舱位摇号抢？

一则“2021年中欧班列舱位预定摇号”的现场视频近日在网络上传播，在全球集装箱市场火热的特殊时期引起外贸行业人士关注。

据第一财经报道，热传视频显示，现场正在抽取“义乌至马德里”的舱位，“义乌-马德里，总舱位90个，预订舱位数280个，报名商家数14个。”

据核实，上述视频来源于11月17日至19日，在浙江义乌举行的以“融合、稳链、循环”为主题的第三届中欧班列暨欧亚多式联运峰会的现场。

第一财经昨天（22日）从航运业内人士处获得一份《关于中欧班列摇号舱位的说明》，落款为“第三届中欧班列发展峰会组委会”，但未盖印公章。

该说明称，峰会结束后有部分媒体对“摇号”一词断章取义、过度解读，误解了活动的真实目的，对本次舱位预订活动做了片面报道。

上述一家峰会承办方人士透露，“此次摇号是大家共同提出来的，主要是为了烘托峰会氛围，纯粹内部举行的一个娱乐性质的活动，没想到后来现场视频流传出来成为网上热传的一次舆情事件。（当时）每个城市出一两条线路进行摇号，我们只对有合同基础的货代企业（进行）内部分配。”

上述“中欧班列摇号舱位说明”还表示，本次峰会增加了针对参会企业的“2021年中欧班列一小部分的舱位预订活动”，“属于中欧班列人的内部活动，对象是与各班列平台有合作基础的货代。”

中欧班列是由中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）组织，按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行，运行于中国与欧洲以及“一带一路”沿线国家间的集装箱等铁路国际联运列车。

报道称，此次“中欧班列摇号”视频之所以受业界关注，主要是发生在全球集装箱市场十分火热的特殊时期，强劲的假日需求使得货物贸易迅速从疫情中恢复，中国出口量激增，航运费用大幅上涨，国内出口集装箱“一箱难求”。

报道引述多位航运界人士称，许多中国的集装箱运往国外之后，当地受疫情影响仍未恢复贸易，卸完货的集装箱难以运回来，导致中国国内的集装箱数量出现严重短缺，各个港口无一幸免。

在这样的情况下，许多外贸企业担心如果一旦“中欧班列订舱需要摇号”了，未来出口的集装箱费用以及运费价格将可能变得更高，甚至有货代企业认为这是在炒作。

上述“中欧班列摇号舱位说明”则澄清说，“摇号”产生的舱位不影响各班列线路日常预订的正常舱位，不存在哄抬市场价格行为。