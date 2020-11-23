中国学者建议尽快实现家庭自主生育

中国社会科学院副院长、学部委员蔡昉今天（23日）在官媒刊文指出，“十四五”应稳妥推进生育政策改革，尽快实现家庭自主生育。

据澎湃新闻报道，今天出版的《北京日报》刊发了蔡昉这篇题为《推动人口生育率向更均衡水平靠近》的文章。文章指出，“十四五”期间中国将延续低生育水平下人口增长递减的趋势，甚至有可能提前迎来人口的峰值和负增长。

文章分析称，低生育率和低人口增长率皆呈现不可逆的趋势。早在20世纪90年代初，中国的总和生育率就降低到了2.1的更替水平之下。中国生育率水平不仅显著低于世界平均水平的2.41，也低于高收入国家平均水平的1.60和中等偏上收入国家平均水平的1.90。

文章指出，“十四五”期间，中国人口增长将逐年减速，人口总量向峰值趋近，老龄化进程明显加快。人口因素对经济、社会、民生诸多方面的严峻挑战将在这一时期显现。

文章因此建议，积极应对人口老龄化战略涉及生育政策、退休制度、教育和培训体系、社会养老保险模式、收入分配格局、老年服务产业发展等领域，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对此做出了全面部署，与之相连的改革和发展任务需要进行顶层设计、系统集成、协同推进。

蔡昉在文章中指出，“按照优化生育政策、增强生育政策包容性的部署，推动人口生育率向更均衡水平靠近，减缓人口增长率的下降趋势”等政策领域和制度建设任务应该在“十四五”规划中具有重要的优先序。

具体而言，文章分析指出，按照一般规律，中国的总和生育率很难再回到2.1的更替水平，但尽可能与经济发展阶段相匹配，如回升到更接近1.8的水平，仍可产生有利于人口长期均衡发展的效果。因此，“十四五”应稳妥推进生育政策改革，尽快实现家庭自主生育。

文章也建议推进配套公共服务体系建设，降低养育孩子的家庭成本，形成育儿友好型的社会环境，提高家庭生育意愿和养育子女的能力。