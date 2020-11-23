武汉一老板患冠病住院 员工挪用公款打赏主播

今年年初，这个湖北武汉一小微企业老板患冠病住院，将公司财务事项交给员工崔某。没想到，崔某趁机挪用20多万元（人民币，下同，约4万新元）公款打赏网络主播，还在主播诱导下，沉迷平台的赌博游戏，又将30多万打了水漂。

据《羊城晚报》报道，公司负责人刘先生介绍，今年3月，他患冠病刚刚康复，处于疗养阶段，公司资金运转和资金账号交给崔某进行管理。等11月财务查账时，发现崔某挪用公款近59万元，用于打赏网络主播和“赌博类”游戏。崔某进行打赏的这个平台名叫“九秀直播”，那么，他是如何将这笔巨额资金挥霍一空的呢？

崔某称，他在今年3月接触到“九秀直播”。在一开始打赏了20多万元后，他得到了和主播微信私下联系的机会。过程中，主播态度暧昧，时不时地表示自己想要什么礼物。而要获得这些礼物，崔某就必须去玩直播平台上的游戏。

按照“九秀直播”的游戏规则，玩游戏需要花钱购买游戏币，而游戏赢得的礼物却只能在直播间打赏主播使用。主播获得的礼物越多，直播平台给他们的分成就越多。换句话说，玩家即使赢了，获利的也只是主播和直播平台，何况崔某输的时候居多。只有一种途径，崔某可以把赢得的礼物变现，那就是加入所谓的“公会”。

崔某说：“获取礼物比较多的话，就可以去跟‘公会’交易。‘公会’是主播和她所签约的公司组成的一个小团体。”

比如说崔某投入1000元买游戏币，然后在游戏中赢得了价值1500元的礼物。玩家通过“公会”将这1500元的礼物打赏给指定主播，然后截图给“公会”，“公会”将按照礼物价值返现63%至68%，崔某可以拿到945元至1020元不等的现金。也就是说，崔某花了1000元，赢到1500元的礼物，但他变现时最多能拿到1020元现金，甚至还可能亏五六十元。

记者调查发现，从2017年开始，“九秀直播”平台三年内曾遭到3次行政处罚，最近两次的处罚原因是，“提供含有禁止内容的互联网文化产品”。如今，依然有不少网友投诉该直播平台存在不良内容。