播出涉辱华儿童电视节目 澳大利亚电视台被投诉

澳洲电视台ABC在2015年播出的一档儿童电视节目“Horrible Histories”（糟糕历史）中出现涉嫌辱华的情节，引发当地华人与中国网民不满。

据网上流传的视频显示，节目中出现的武则天角色由欧美女性演员扮演，并挑战吃下如蟑螂、竹鼠、海蜇、黄蜂幼虫等各种不在普通人食谱中的食物的情节。节目并称这是中国人的日常饮食。

澳大利亚华人看到的内容出自该节目2015年播出的第六季第二期节目。

该期节目的主题为《Awesome Alfred The Great》，讲述英国阿尔弗雷德大帝的生平，照例是戏谑的口吻和幽默轻松的风格。

节目第11分钟至第13分钟却与中国相关。

节目旁白说，“阿尔弗雷德战胜了维京人，但是却没有烤焦的蛋糕可以吃。而在同时期的中国，人们供奉给女皇武则天的食物，怎么形容呢？真是让人难以置信啊。”

接着节目明确指示，这是发生在中国的事，两名主持人说明，该名女子扮演女皇武则天，并不断拿出奇怪的食材，包括蟑螂、竹鼠、海蜇、黄蜂幼虫等，并表示这是大陆人平常吃的食物，女演员则表现出大快朵颐、尽情享用的模样。

中澳关系近期因疫情溯源、南中国海、5G等议题陷入低谷。如今这段五年前的节目片段再度进入舆论焦点，对两国民间关系恐造成进一步打击。

据观察者网报道，《糟糕历史》这档节目在国内的视频网站上也有引进，有的网站直接剪掉了与中国相关的歧视性内容，也有的网站完整保留。

今年10月，澳大利亚平权组织发布了一份题为《社会评论、种族歧视与新冠疫情》的报告。报告对今年疫情以来刊登在澳大利亚主流媒体上的355篇新闻报道及评论文章进行梳理和分析，发现华裔以55%的占比成为第二大受歧视群体，仅次于穆斯林群体的75%。

报告指出，除了直接使用“中国病毒”这样的歧视性词汇外，澳大利亚媒体歧视华人的方法方式正变得越来越隐蔽，如假借科普之名，以一种幽默、开玩笑的手段表达对中国文化的嘲讽等。