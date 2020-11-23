任弼时侄儿 “中国地热之父”任湘逝世

中国开国元勋任弼时的侄儿，有“中国地热之父”之称的地质学家任湘逝世。

据澎湃新闻报道，北京市科协微信公号11月22日发布消息，中国北京市科协第二、三届委员会副主席、原党组书记，中国地质学会原副会长，中国能源研究会原副会长任湘，因病于18日在北京逝世，享年94岁。

北京市科协曾在《追忆“中国地热之父”》的文章中提到，20世纪60年代初，苏联专家纷纷撤离，任湘带领团队完成了内蒙古白云鄂博矿稀有放射性元素综合评价，甘肃、青海两省放射性矿产普查，探明贵州稀土矿藏等任务。该团队关于生产、科研及工作方法的报告受到极高的评价，并于1980年荣获地质部重大贡献奖。

任湘20世纪80年代中期参与中国国家能源和地热开发利用攻关项目的计划和主题研究，七进西藏、十赴滇西，深入考察中国高温地热带，1992年8月，任湘负责组织的“中国西藏高温地热开发利用国际研讨会”在拉萨召开，对羊八井深孔设计及开发前景进行讨论，为解决西藏近期能源供应提出了重要途径。

北京市科协介绍，任湘先后发表论文和报告50余篇，编写了《找矿勘探地质学》《稀有元素矿床地质学》等多部教科书，在地质学领域享有很高的学术声誉。

另外，贵州省地质调查院微信公号也于近日刊发文章介绍，任湘是中国革命烈士任作民之子、开国元勋任弼时的侄儿，也是中国第一代从苏联留学归来的地质学家。



