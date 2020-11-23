上海两确诊病例曾暴露于北美输入货柜

上海市近期出现新增本土冠病确诊病例，上海市疾控中心今天（23日）公布病例的溯源调查情况指出，两例确诊的浦东机场货运站工作人员曾共同暴露于自北美地区运返回沪后的航空集装器，感染来源为境外输入。

据微信公众号“上海发布”消息，上海市今天举行疫情防控新闻发布会，上海市疾控中心副主任孙晓冬透露，两例病例曾共同进入并清理过一个自北美地区运返回沪后的航空集装器，该容器内部环境潮湿。清理时两人均未佩戴口罩。基因测序也显示，两例病例病毒基因与北美流行株高度相似，“提示感染来源为境外输入”。

孙晓冬说，两病例发病前14天未接触过确诊病例、疑似病例、出院的确诊病例、无症状感染者和发热病例，未接触过入境人员、机组人员、高中风险地区人员，排除“人传人”导致感染可能性。

两病例发病前14天页未暴露于进口冷链食品及相关环境，排除经接触冷链食品感染可能性。

根据流行病学调查和基因测序，权威专家综合分析研判认为，导致两例病例的感染来源可以聚焦在同时共同暴露于境外输入的航空集装器。

上海昨天新增两起本土确诊病例，与浦东机场关联的确诊病例随之增至七起。浦东国际机场昨晚连夜组织上万名员工进行核酸检测，中国社交媒体上关于上海城际交通停运的传言随即四起，过后被证实是虚惊一场。