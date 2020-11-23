美国草拟清单称89中企有军方联系

特朗普政府在余下任期看似再对中国企业采取行动，路透社揭露，美国即将宣布89家中企有军事联系，并限制这些公司购买一系列美国商品和技术。

路透社今天（23日）引述草稿内容报道，受影响的公司包括中国商用飞机（COMAC）、中国航空工业集团（AVIC）及与集团有关联的10个实体。

报道认为，相关清单一旦发布，这会可能进一步加剧紧张的美中贸易关系，并对向中国出售民用航空零部件的美国公司造成伤害。

这份清单也包含在美国的一项规则草案中，而这份草案将记录被美国认为是“军方最终用户”的中国和俄罗斯公司。这些公司一旦被列为“军方最终用户”，美国供应商就必须获得许可证，才能向这些公司出售大量商业产品，但规则草案一旦记录了上述企业，许可证申请被拒绝的可能性将比较大。

业内消息人士透露，至少有一家美国主要供应商将可能对于清单包含中国商用飞机感到意外，而这家供应商已认定中国商用飞机并非军事最终用户。

业内人士也称，这份清单也将为欧洲竞争对手提供一个提升其制造商知名度的机会，因为这些竞争对手无需通过获得许可证这一关。

美国公司通用电气（General Electric）和霍尼韦尔国际（Honeywell International）都是中国商用飞机的供应商，并且与中国航空工业集团有合资企业。

美国总统特朗普刚在本月12日宣布，禁止美国资金投入支持中国军方的中国企业，相关行政命令明年1月11日生效。