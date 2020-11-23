美媒：美国80年代行错一步 将稀土霸权拱手相让

有美媒回顾历史轨迹指，美国稀土生产曾居全球领导地位，但在80年代错行了一步，把“稀土霸权”拱手让给中国。

据香港经济日报报道，美国媒体外交政策（Foreign Policy）发文指，在1980年以前，全世界99%的重稀土都不过是美国在开采钛、锆和磷酸盐矿石过程中产生的副产品。

美国稀土霸权的衰落始于1980年，当时美国核管理委员会（NRC）和国际原子能机构（IAEA）修改了核武器原材料的定义：核武器原材料泛指含铀或钍元素的材料。在此前，这些重稀土副产品并没有被视作是核材料，也就是说它们是可以被轻易出售和加工成高价值材料的。

经此修订后，稀土生产忽然就受到了审批、监管、处理和担责法规的约束。考虑到附加的成本和责任，美国和其他原子能机构成员国最终选择不再生产和提炼稀土。

另一方面，中国当时不受国际原子能机构法规的限制，可以接力美国进行稀土生产和处理。于此同时，美国国会给予了中国贸易最惠国待遇，中美两国之间货物、知识和科技交流的大门被打开，西方国家同时向中国转移相关技术。

在此后多年，美国、日本和法国的公司，亦向中国转让了本国的精炼和冶金技术知识产权，再加上中国的廉价劳动力、宽松的环保法规和大量的政府补贴，这一切都降低了稀土的生产成本。

最终，中国掌握了稀土产业的领导地位。到了2021年，中国所拥有的稀土技术专利数量将超过美国、乃至世界其他国家专利数量之和。与中国形成强烈对比的是，美国已经超过10年不具备基本稀土金属生产能力，日本也在2018年结束了生产。

美国总统特朗普今年9月底颁布了一项行政令，称要推动美国本土稀土生产。美国国会最近出台了一项提案《稀土重归本土法案》，建议美国政府可以直接向金属材料和磁体制造商提供大规模补贴，以便使稀土在美国国内生产。