美军将领秘访 台湾将成“抗中平衡点”？

昨晚无预警抵台访问的美国人究竟是谁？

路透社今早（23日）发自台北的报道引述两名匿名消息人士称，此人正是负责美国在亚太地区军事情报的海军二星将领史达曼（Michael Studeman）。

综合路透社及台湾媒体报道，史达曼此行是特朗普政府为加强台美双方的“印太战略”布局，有意将台湾当成在亚洲的另一个对抗中国大陆的平衡点。

因为行程因涉美国在太平洋区的情报交换， 史达曼访台被列为最高机密，台美双方格外低调，史达曼此行还特别带了一名熟悉日本、印度关系的高级官员随行。

台湾总统蔡英文24日将出席高雄台船海军潜舰自造开工典礼，对于史达曼是否也会出席该活动，民进党立委低调不愿意证实。

史达曼访台相信将引起北京的不满，这已是短短四个月内，第三位访问台湾的美国官方人士。有分析认为，特朗普即使任期即将完结，仍然计划在最后日子里，在台湾等议题上采取行动，以延续其对华政策的影响力。

史达曼谙中文 曾任美海军情报局中国组首任高级情报官

根据海军官网，史达曼是美军印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）中负责情报的J2情报处长，即亚太情报总指挥官。

美国印太司令部是美军最早成立的联合作战司令部，也是目前所有联合司令部中规模最大的一个，下辖人数约30万，占美国现役军人总数的20％，与其他美国政府机构共同保护和捍卫美国领土，并通过伙伴关系加强亚太地区的稳定。

据介绍，史达曼是一名职业海军军官之子，能说中文。印太司令部官网资料显示，他在美国国防语言学院获得中文荣誉学位。

史达曼曾在多艘航空母舰上担任情报主管，曾任夏威夷联合情报作战中心太平洋司令部研究组的第一任负责人、海军情报局中国组首任高级情报官、美国舰队司令部司令部首长小组主任等职。

分析：台美不可逆战略合作已全面展开

史达曼访台的行程据称大约在一个月前拟定。

东森新闻云引述知情人士称，史达曼此行目的是要加强美军在太平洋的战略布局与重组，特别是在日本首相安倍晋三请辞后，也牵动着美方在印太战略上的计划，因为日印关系在安倍晋三任内达到高峰，安倍也是访问印度次数最多的日本首相，他在请辞之前，原本甚至计划9月初再赴印度与总理莫迪举行高峰会。

知情人士指出，安倍晋三在8月底请辞后，特朗普政府为了不让印太战略出现破口，有意在亚洲寻求的另一个抗中平衡点，台湾当时就被列入考量。

中国国民党青年团前执行长、政治评论员李正皓分析称，史达曼访台代表台美之间不可逆的战略合作，已经全面展开。

李正皓在面簿发文称，史达曼是美军里负责对中、印太等机密又敏感任务的人，他访台蕴含的实质意义绝对远大于政治宣示，同时也意味台湾在美国印太战略中占有重要地位。

分析：就位阶而言 史达曼访台不算突破

路透社报道提及，史达曼可能是近年来最高级别的美国访台军官之一。

但有专家分析称，就抵台美军位阶的角度而言，已有前例，史达曼此次访台算不上突破。

台湾中华战略前瞻协会研究员揭仲说，美国现役军官到台湾访问，起初限制在上校及以下，但随后逐步放宽为将级以上的军文官员，可以根据个案情形前来台湾。

揭仲举例提到，位阶相当于准将的美国海军国际计划办公室执行官罗贝夫（Gibson G. LeBoeuf），就曾率美国海军代表团，在2003年10月30日于立法院向朝野立委说明潜舰采购案；其后随者台美双边军事交流逐渐深化，美国军种部与太平洋司令部高阶军文职官员赴台访问的限制也逐步宽松。

他也说，在马英九时期，美国曾有两星将领到台湾进行公务旅行。

曾在特朗普政府担任国防部主管印太事务助理部长的薛瑞福（Randall Schriver）则提到，特朗普时期的五角大厦一直以来都默默地例行派遣一星将级军官访台，并说美台就北京的军事威胁，有着密切的情报交换。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）研究员葛来仪（Bonnie Glaser）也认为，海军军官访台并非史无前例。