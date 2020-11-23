据悉台芯片厂启动扩产 瞄准大陆内需

美国制裁中芯的政策发酵，因不少中芯客户订单转移，晶圆代工28纳米旧制程产能爆满。台湾业界传出，为了满足客户需求，台积电（TSMC）、三星（Samsung）、联华电子（UMC）等指标厂均启动扩产，并且不约而同瞄准大陆内需市场，着手大陆厂区28纳米制程新产能布建。

据《联合报》报道，对于相关传言，台积电发言体系表示，南京厂已如计划，将12吋月产能由1.5万片增至2万片。联电则说，规划扩充台南12吋厂Fab 12A的28／22纳米产能，在位于大陆的厦门联芯28纳米产能吃紧下，也预计于明年中旬完成扩产。

业界人士指出，过去晶圆代工厂以冲刺先进制程为主，不过，近期因美国制裁中芯国际效应发酵，28纳米旧制程产能持续吃紧。中芯也证实10月初已收到通知，美国商务部要求部分供应商设备、原物料等各项出口许可证。

依据美国商务部军民两用产品规范，中芯相关材料、设备等供应商都需要先申请出口许可证，才能继续向中芯供货，因此势必影响到中芯14纳米发展，以及该公司主力的28纳米制程。

业界观察，中芯前二大非陆系客户高通（Qualcomm）与博通（Broadcom Corporation）转单其余代工厂之余，大陆晶片业者也启动替代方案，导致台积电、三星与联电28纳米制程产能全数吃紧。