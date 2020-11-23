广东惠州一恶意差评人被行拘10天

中国广东惠州一名男子通过外卖平台向一家外卖餐厅发表大量恶意评论，导致店铺评分下降、销量受损。该男子在11月20日被处以10日的行政拘留处罚。

据澎湃新闻报道，李海（化名）发表大量差评后，通过微信向店主赵铭（化名）说，只有转账1200元（人民币，下同，245.24新元）才能删除差评，如果不转账将会继续评论，后又将价码加至1800元，并威胁“现转现停，不然换执照都搞你”。

由于商家没有及时转账，李海针对赵铭的店铺共给出了40条差评，其中大多为食品质量方案的恶意评价内容。这些差评导致赵铭的店铺评分跌至4.6分，接单量也由原本的每日140单左右跌至每日50单左右，让赵铭刚开的店铺“眼看就要砸在手里”。

随后赵铭报警，但派出所以“涉案金额不足2000元”为由没有立案。在报道发布后，当地一民警曾说将向上级汇报，启动调查。

赵铭11月20日接到陈江派出所通知，被告知已经抓到涉案人。记者22日致电当地警察，一名工作人员确认已经抓到了涉案人，但目前仍在调查阶段。

据该工作人员介绍，涉案人李海为1993年生人，事发前并无固定职业，跟着朋友以帮各大平台有偿刷好评谋生。李海称此前并无类似通过差评要挟外卖商家的行为，因偶然在商家赵铭的店铺外卖中吃到一根头发，同时联想到网上有人通过恶意差评来“谋生”，所以做出了恶意差评威胁勒索的行为。

该工作人员说：“我们目前掌握的信息显示，作案的就是他一个人，受害的商家也只有一个。判定敲诈勒索罪的金额起点应该2000元以上，现在涉案金额1800元还达不到立案标准，所以我们将会根据《治安管理处罚法》对他进行拘留10日的行政处罚。”对于商家店铺中的差评，警方将会积极联系外卖平台予以解决。

据赵铭介绍，目前外卖平台已经拦截了28条恶意差评，还有12条无法辨别处理。

在此前报道中，李海在进行敲诈勒索时曾说：“我们不是针对你一家，针对你一家哪止（注：意思是‘不止’）一天几单……你这家跟太久了，老板都不够给我开工资了。”这让赵铭怀疑对方是有计划的团伙作案，目前“作案只有一人”的说法让他无法接受。

对此，上述公安分局工作人员告诉记者，李海在审讯过程中否认了此前的说法，表示“只是为了恐吓商家”，目前警方还在进一步调查中。

对于行政拘留10日的结果，赵铭表示不能接受，“新店最怕差评，这个人的恶意评价对我刚开的店铺造成了致命打击，我们当时贷款12万元开的店，现在生意受到了很大影响，订单量下降后，每天的租金加人工费一直是入不敷出的状态，根本开不下去了。”

赵铭说，在一周前自己已经发布了店铺转让的消息，目前还没有人愿意接受该店铺。

他告诉记者，在派出所录笔录时，他曾向李海提出了经济赔偿的诉求，但被李海拒绝，“他没有任何经济赔偿的意愿，等他出来后如果还不肯赔偿，我就打算走法律途径来维权，我们商家莫名其妙赔了那么钱，太冤了。”