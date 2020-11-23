区区两名香港区议员 竟牵扯多层关系

香港区议员王百羽和李轩朗昨天被以串谋诈骗罪拘捕，警方怀疑他们9月参选立法会时，涉嫌诈骗选举开支，警方指目前共有三人遭扣查。据报，警方也在王百羽的住所起获大批仿制武器。

王百羽和李轩朗昨早被香港警方商业罪案调查科拘捕。警方后来在记者会上说，警方是以串谋诈骗罪拘捕他们，指他们涉嫌提交虚假文书，虚报选举开支。另一名被捕人士，则是创作公司“U Made This”（简称UMT）的董事陈梓谦。

王百羽和李轩朗9月曾合组团队，参选立法会功能组別“区议会（二）”。警方此前透露，两人申报参选开支为489万港元（下同，约85万新元），并报称其中约450万港元由“U Made This”所捐赠，怀疑诈骗选举开支。

UMT是香港知名国际关系学者沈旭辉所创办“GLOS Company Limited”的子公司。不过沈旭辉曾称，UMT日常营运由创作总监打理，他一向不参与子公司的具体业务。他也不认识王百羽，陈梓谦也已经辞职。

据网媒“香港01”报道，香港选举事务处公开的选举开支申报显示，俗称“超级区议会”的区议会（二）功能组別开支上限，由上届693.6万元增加到760.2万元，而王百羽等人团队的开支已达上限的64%，是该功能组別中，申报最高金额的参选人。

报道披露，在这项约486.5万元的开支中，包括形象设计费27.5万元、撰写讲稿费25万元、摄影费25万元等。

香港原订9月举行立法会选举，但港府7月底以冠病疫情严重为由，宣布延后选举一年。在此之前已获选举主任确认参选资格的参选人，可向港府申请支付选举开支。

王百羽家中搜出大批仿制武器

另一方面，警方昨天上门拘捕王百羽时，意外在他家中发现一个“军火库”，并检获大批仿制枪械及弹药，包括八支仿制长枪、17支仿制手枪、仿制弹药和一把木制弓。

警方目前已在验证这批仿制枪弹，以确定曾否涉及其他案件。

在去年爆发的香港反修例抗争中，多名“勇武派”抗争者曾以各种武器如长枪、弓箭、自制燃烧弹等攻击警察。

警方也在王百羽住所中检获大批仿制武器。（香港01）

这些泛民人士也接受UMT捐赠

但为何没事？

其实，接受UMT选举服务捐赠的并不只有王百羽和李轩朗，差別在于，王百羽等人获取的捐赠是450万元，其他人仅获2500元。而这笔2500元的选举服务捐赠，更是由沈旭晖亲自提供。

沈旭晖在回应此事时解释，自己均通过UMT申报了“统一价”2500元，“这是我的政策”。他也说，对于王百羽的捐赠和相关服务，都是由时任创作总监陈梓谦决定并申报的，事前并未知会母公司其他董事和股东。

沈旭晖还透露，王百羽是陈梓谦的私人朋友，并指陈梓谦“有权力接企划和提出报价”，但强调对陈梓谦的高报价和捐献，“我并不能研判其动机”。

沈旭晖也直言：“大规模提供无偿服务和这类报价，并非公司政策。”他并说，UMT完成手上项目之后会结束营运，而GLOS的子公司之后也会严订政策，不会再接受任何和香港选举有关的项目。

据《香港经济日报》报道，在原定9月举行的立法会选举中，接受沈旭晖以“统一价”捐赠的参选人，至少有五人，包括民主党议员许智峯，出选饮食界的公民党党员林瑞华，参选批发及零售界的元朗区议员张秀贤，已流亡海外、竞逐九龙西的前“民间外交网络”发言人张崑阳，以及同样竞选九龙西的无党籍人士潘焯鸿。

