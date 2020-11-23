当庭认罪 准备坐牢 黄之锋下一步是什么？

香港年青社运标志性人物黄之锋今天（11月23日）在香港西九龙裁判法院上承认在去年6月21日号召群众包围香港警察总部的案件中煽惑、组织未经批准集结。

他昨天已在个人面簿上预告，指自己在检视控方证供并征询律师意见后决定“承认所有控状”，但今早出庭后，只承认了三项控状中的两项，否认了明知而参与未经批准集结罪。黄之锋在上一次审讯时曾否认所有罪状。

黄之锋走入被告栏前，高喊：“各位顶住加油，我知道外面更加辛苦，努力！”

他上庭前说，自己与林朗彦及周庭面对即时还押或判刑，并在《香港国安法》打压及“白色恐怖”之下不会放弃。

法庭裁定三人罪名成立，还押至下周三（12月2日），等待判刑。

年仅22岁的社运老将

黄之锋14岁时参与创立学民思潮及组织社会运动。（互联网）

从他的个人经历来看，今年才22岁的黄之锋已是香港的“社运老将”。他在2011年以14岁之龄参与创立学民思潮及组织社会运动，反对港府当时有意推行的国民教育，从而在香港一举成名。

黄之锋因在2014年占领中环的雨伞运动旺角清场期间涉嫌违反禁制令而被控刑事藐视法庭。他于2017年7月在香港高等法院原讼法庭认罪，隔年被判罪成，坐牢三个月。

学民思潮2016年解散后，黄之锋参与创立另一政党香港众志，担任秘书长至2020年解散。

黄之锋在学民思潮、香港众志等的活动也引起北京的不满。尤其是当他在2019年反修例冲突中多次与美国政客互动，批评北京政策后，北京指责他是美国政府操控的“棋子”。

黄之锋在西方世界确实获得一定支持，他在2014年登上美国《时代》周刊封面，2018年与“雨伞运动”其他两位领头人罗冠聪及周永康获提名角逐诺贝尔和平奖。中国官媒人民日报客户端曾为此发文抨击，指美国通过“政治影响力及暗中操控”让黄之锋收获名利，“对他的喜爱似乎已经到了无以复加的程度。”

在香港众志期间，黄之锋尝试在2019年参选区议会，但因政治立场被政府剥夺参选权。此后，黄之锋并没有选择退居幕后，而是多次为其他理念相近的参选人站台拉票。

多年后又是一条好汉？

黄之锋（中）与林朗彦（左）今天（23日）认罪后，被还押至下周。（路透社）

此次黄之锋被指违反的香港《公安条例》规定，任何明知而参与或继续参与未经批准集结，或组织这类活动的人士，一旦经循公诉程序定罪，可被判处五年监禁，而经循简易程序定罪，可被判处罚款及监禁三年。

黄之锋22日在面簿上也指这次案件“案情轻微”，不过被告人恰巧是“公众人物”，才获得国际高度关注。他也指，《香港国安法》刊宪至今百余天，自己至今仍未被拘捕和起诉，直言：“某程度上已经算是一种奇迹。”

对于自己的案件，黄之锋认为自己能“分担香港人要承担的苦难，自觉与有荣焉”。他说：“尤其是作为最受国际关注的政治人物，我本已承载着很多我不配享有的称赞与期许。”

不难看出，黄之锋将此次出庭视为自己又一次展示政治决心与意图的机会，同时也能进一步塑造自己“被压迫”的角色，试图以此换取更多香港与国际上的支持。

另一方面，黄之锋选择不抗辩而是直接认罪，或是认定自己在庭上脱罪的机会近乎于零，直接认罪也许能获得较轻的判刑。

从他的言论中可看出，黄之锋对未来可能降临的牢狱之灾视为自己为香港人“承担的苦难”，将自己视为香港未来的救世主。

无论此次香港法官的判决如何，可以确定的是黄之锋在社会运动与抗争的路上还将继续。