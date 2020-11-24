WHO：中国保证将尽快安排国际专家组赴华调查冠病起源

世界卫生组织(WHO)紧急项目负责人莱恩昨天表示，WHO已得到中国的保证，将尽快安排一国际专家组赴华调查新冠病毒进行起源。

根据路透社报道，中国研究人员正在对武汉海鲜市场出现的早期病例和相关情况进行流行病学研究。一个国际专家小组将进行第二阶段研究，该专家组人员构成此前已经确定。

不过，外交官们表示，美国、以及一小部分欧洲国家的代表对访问推迟提出了质疑，并寻求公开国际专家组访问的日程表。

莱恩在新闻发布会上表示：“我们完全期待我们将派遣一个专家组进行实地考察。我们需要让这支国际团队加入我们的中国同事，进行实地考察，看看这些第一阶段研究的结果，并实地核实这些数据。”

他称，这将有助于确保“让国际社会对科学的质量放心”。

他表示，武汉市场“很可能是病毒传播的一个放大地点”，但目前还不清楚是通过人、动物还是环境传播的。他补充称，市场爆发疫情前就已经存在人类感染的病例。

莱恩称：“我们将在第一阶段接下来的几个月里进行上述调查，随后希望我们能进入第二阶段研究。”

今年7月，两名WHO专家作为先遣小组前往北京，为冠病的大流行溯源问题开展调查。

这个先遣小组包括一名动物卫生专家和一名流行病学家。WHO发言人哈里斯（Margaret Harris) 在专家抵京前在联合国的简报会上说，世卫组织不会插手这次独立调查。

根据美国媒体当时的报道评论称，这次任务具有政治敏感性。曾经是世卫组织主要资助国的美国指责世卫组织处理疫情不当并偏袒中国。美国也于7月宣布退出世卫组织。