李克强：地方政府讲真话 中央才能出实策

中国国务院总理李克强20日召开部分地方政府负责人会议强调，今年行之有效的直达机制等改革措施该坚持的要坚持，要着力稳就业、扩内需，继续坚持改革开放，更大激发市场主体活力和社会创造力，做好稳外贸稳外资工作。

据中国政府网23日报道，李克强一开场先问了三个问题：第一，本地区今年以来经济运行总体情况；第二，如何考虑本地区下一步经济工作；第三，对国家宏观政策有什么具体建议？

黑龙江省、山东省、湖南省、广东省、云南省政府负责人抛开稿件，谈了对本地区今年经济总体情况和下一步经济走势的分析判断，并对国家政策等提出了建议。

李克强说：“听了同志们的发言，感觉到大家对今年以来经济运行情况的分析是实事求是的，考虑下一步工作能兼顾多方面因素，从实际出发，提建议都直言不讳。”他说：“这将为我们研究考虑做好下一步经济工作提供重要依据。你们讲真话，我们才能出实策。”

参会的地方政府负责人普遍反映，中央政府今年宏观政策和助企纾困措施发挥了关键作用，各地经济和就业等主要指标都逐季回稳向好。

李克强强调，要充分认识国内外形势依然复杂严峻、存在很大不确定性，实事求是谋划下一步发展，保持政策连续性、有效性和可持续性。

他说：“今年应对前所未有的疫情冲击，我们及时出台了组合式政策，力度是合理的，规模是适度的，没搞‘大水漫灌’。实践证明，实施效果好于预期。”“要合理把握政策力度、选择政策工具，探索出的经验要继续坚持，今年行之有效的直达机制等改革措施该坚持的要坚持。”

李克强说，要根据市场主体需要和形势变化适时优化政策，给市场稳定的预期，保持经济平稳运行。“政策着力点要继续直面市场主体、直面基本民生，把‘好钢用到刀刃上’。”

李克强指出，要着力稳就业、扩内需，有就业有收入就有消费，要强化就业优先政策，创造更多就业岗位。打通堵点促进消费恢复正常增长，加强补短板更好满足多层次消费需求。加强政府资金引导，鼓励社会投资参加，扩大有效投资。

他强调，要继续坚持政府过紧日子，为市场主体让利。各地要因地制宜拿出针对性举措，帮助市场主体解决困难，增进民生福祉。

李克强还强调，要继续坚持改革开放，更大激发市场主体活力和社会创造力。今年中国出台宏观政策就强调了改革导向，优先考虑市场主体的需求，通过保市场主体实现保就业。而创新实施直达机制本身就是改革举措：省级政府当好“过路财神”，把中央下达的资金第一时间拨付给市县基层；同时不当“甩手掌柜”，调集省里财力资金，着力保居民就业、保基本民生、保市场主体。

他要求，各地也要从实际出发，勇于打破不合理的利益格局，持续推出更多改革举措，更大激活力增动力。

李克强还说，要推动高水平对外开放，继续做好稳外贸稳外资工作，稳定产业链供应链。抓住《区域全面经济伙伴关系协定》达成的契机，用好有关规则和便利化举措，积极拓展国际合作新空间。