英国考虑不再让英籍法官任港终审法院非常任法官

英国昨天（23日）指责中国采用新规则取消香港立法会议员的资格，并考虑不再让英籍法官担任香港终审法院非常任法官，中国外交部驻港公署则呼吁英国“别再做干预香港事务的殖民旧梦”。

综合路透社和香港01报道，英国外长拉布（Dominic Raab）在《香港半年报告书》中，批评《香港国安法》违反《中英联合声明》。

香港终审法院官网资料显示，法院目前有两组非常任法官，一组是来自香港，另一组则是“来自其他普通法适用地区的知名法官”，包括八名在英国出生的法官。

英国也在报告中指港府高层向反对派展开报复性举动，并压制异议人士，对此表示反对。

英国已经宣布新移民规则，让香港人更容易在英国居住，并中止英港引渡条约，并将对华武器禁令扩大到香港。

中国外交部驻港公署随后批评英国污蔑抹黑中国中央政府对港政策，粗暴干预香港事务和中国内政，并强调《中英联合声明》涉及英国的条款均已履行完毕。

驻港公署发言人在官网上说，《香港国安法》建立和健全了香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，批评英国立有严密国家安全法，“却大肆攻击、竭力干扰香港国安法顺利实施，横加指责特区警方依法执法，包庇纵容反中乱港分子违法犯罪”。

发言人提到，中国全国人大常委会决定明确了香港特区立法会议员不符合“拥护基本法”和“效忠香港特区”言行的法律后果和丧失立法会议员资格的程序，合宪合法合理。

中国全国人代常委会本月11日对香港立法会议员资格增加“爱国者原则”的规定，港府也依照该决定宣布四名泛民议员杨岳桥、郭荣铿、郭家麒、梁继昌失去议员资格，这引发泛民主派的不满，15名议员提交辞呈以示抗议。

发言人也批评英国违背承诺、一意孤行推进英国国民海外护照（BNO）签证政策，单方面暂停与香港移交逃犯协定，“肆意破坏双方正常经贸合作，语带威胁干涉特区司法法律事务，究竟是谁在破坏‘一国两制’？”