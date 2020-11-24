澳大利亚呼吁中美不要强迫别国选边站

澳大利亚总理莫里森警告说，美国和中国之间日益激烈的竞争正在迫使其他国家选边站队，他敦促这两个超级大国给予其他国家“更大的行动空间”。

根据彭博社报道，莫里森长期以来一直试图平衡中国的密切贸易关系和与美国的持久安全同盟关系。他说，持续的竞争给印太国家带来了挑战，并可能进一步向西方国家扩散。

“与印太其他主权国家一样，我们也希望不要被迫进行任何‘二选一’”，莫里森昨天晚上向英国一家智库发表讲话时说：“我们目前在印太地区面临的挑战是世界上许多其他国家的前兆，包括英国和欧洲。”

澳大利亚是世界上最依赖中国的发达经济体，随着与北京的外交关系不断恶化，其一系列大宗商品出口成为打压目标。在堪培拉阻止华为参与建设5G网络，并呼吁对冠病病毒起源进行调查之后，中国指责澳大利亚与美国站在一起。

欧洲也出现了类似的紧张局势，北京试图阻止欧洲大陆在市场准入、人权等争议问题上与美国更紧密地结盟。

“如果我们要避免出现两极分化的新时代，那么在未来几十年中，各国在与大国打交道时，必须更加细致地考虑各自的利益。赤裸裸的选择不符合任何人的利益，”莫里森说，“世界上最大的国家需要提供更大的自由度，以容纳它们的合作伙伴和盟友的个体利益。我们都需要更多的行动空间。”

莫里森反驳了任何有关澳大利亚需要选边站队的观点。

“澳大利亚希望与中国建立开放、透明和互利的关系，”莫里森说。“同样，我们绝对致力于与美国的持久联盟，这根植于我们共同的世界观、自由民主的价值观和基于市场的经济模式。

但莫里森反驳了澳洲是美国傀儡的说法:“我们的行动被一些人仅仅通过中美战略竞争的镜头错误地看待和解释”，他说，“作为一个独立的主权国家，澳大利亚似乎没有自己独特的利益，也没有自己的观点。这是错误的。更糟糕的是，这会不必要地恶化我们之间的关系。”

中国驻堪培拉大使馆昨天在网站上发表声明称，“澳中关系恶化的根本原因是澳方在涉及中国核心利益和重大关切的问题上一再采取错误行为和言论，以及采取挑衅性和对抗性行动”，并强调“制造问题的人应该是解决问题的人。”